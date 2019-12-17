Hakemlerin kabusu Bağcıl Stadı

Bağcıl Stadında hakem soyunma odası sorunu sürerken, Bostancı Bağcıl - Dumlupınar maçının hakemleri kötü kokudan dolayı hakem soyunma odasına girmeyerek, yağmur altında ikinci devrenin başlamasını beklediler. Stadın giriş yeri de göle döndü

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Lig ekibi Bostancı Bağcıl'ın maçlarını oynadığı Bağcıl Stadında hakem soyunma odası sorunu artarak sürüyor.

Pislik ve kötü kokudan dolayı içeriye girilemeyecek durumda olan hakem soyunma odası, Bağcıl Stadında maç yönetmeye giden hakemlere zor anlar yaşatıyor.

K-PET Birinci Ligin 14. haftasında Bostancı Bağcıl'ın, Yonpaş Dumlupınar ile oynadığı maçın hakemleri Zekai Töre, Yusuf Bakar, Sertan Alkın ve Hüseyin Eyyüpler, maça zor şartlarda hazırlandılar. Maçın hakemleri, yağan yağmura rağmen hakem soyunma odasına girmeyerek, yağan yağmurun altında ikinci devrenin başlamasını beklediler.

Bu arada stadın giriş yeri de göle dönerken, maç için sahaya gelenler içeriye girmekte oldukça zorlandılar.