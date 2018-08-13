Hakemlerin İzmir kampı sona erdi

KTFF, MHK ve KTFHGD işbirliğinde organize edilen beş günlük İzmir kampı tamamlanırken, kamp amacına ulaştı. MHK heyeti kampın son gününde TFFHGD genel merkez üyesi Kenan Yarar’ı ziyaret etti

Abdullah ZAİFOĞLU/KTSYD/BALÇOVA/İZMİR

KTFF, MHK ve KTFHGD işbirliğinde organize edilen 5 günlük İzmir kampı tamamlanırken, kamp amacına ulaştı. Kamp boyunca yapılan antrenmanlar dışında hakemlerle her gün grup toplantıları da yapıldı.

Kamp boyunca yapılan çalışmalara sakatlıkları olanların dışında katılım tam oldu. Deneyimli hakemlerle genç hakemlerin kamptaki birliktelikleri de dikkat çekti. Antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin özellikle disiplin konusunda taviz vermemesi antrenmanları çok daha ciddi geçmesini sağladı. Türkiye Faal Futbol Hakemler Ve Gözlemciler Derneği genel merkez üyesi Kenan Yarar da MHK Başkanı, EPAK Başkanı, KTFHGD Başkanı tarafından makamında ziyaret edildi.

SAVAŞ TİLKİ “MÜKEMMEL BİR KAMP GEÇİRDİK”

Merkez Hakem Kurulu antrenman sorumlusu Savaş Tilki kendilerine sağlanan 5 günlük kamp boyunca hakemlerin her yönü ile mükemmel bir kamp geçirdiklerine inandığını söyleyerek “Antrenmanlara tüm hakemlerimizin eksiksiz katılımları, antrenmanlar boyunca gösterdikleri sevgi saygı ve disiplin bizleri çok memnun etmiştir. Sadece 1 gün hariç her gün sabah ve akşam olmak üzere Prof. Dr. Cevdet Tınazcı’nın verdiği program çerçevesinde çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inancım tamdır” dedi.

NİYAZİ NİZAM “MOTİVASYONU EN İYİ ŞEKİLDE SAĞLADIK”

Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam hakemler arasında moral motivasyonu en iyi şekilde sağladıklarına inandığını belirterek “MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki eşliğinde yapılan antrenmanlar çok verimli geçti. Bizler bekleneni aldık diyebilirim. Tüm klasmanlardaki hakemlerin kamptaki kaynaşması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bu gibi kamplar bizler her zaman moral verir, hakemlerimizin de bu kamptan istediklerini alarak döndüklerini de söyleyebilirim” dedi.

ATAKAN “TÜM HAKEMLERLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPTIK”

EPAK Başkanı Derviş Atakan disiplin ve birlikteliğin bir arada olduğu bir kamp geçirdiklerini söyleyerek “yeni sezona kondüsyon olarak hazırlanma amacı ile yapılan kampın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Tüm klasmanlardaki hakemlerle yapılan toplantılarda görüş alış verişinde bulunulurken hakemlerimizin performanslarını artırma yönünde yeni fikirler üretildi. Kampın yararlı bir kamp olduğuna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

ÖZBİLGEHAN “PROFESYONEL HAKEMLER GİBİ HAZIRLANDILAR”

MHK Başkanı Sadık Özbilgehan Hakemler açısından mükemmel bir kamp geçtiğini söyleyerek “Profosyonel hakemler gibi en iyi şekilde hazırlandılar. Fiziksel ve mental olarak da çok iyi hazırlandılar. Çalışma istekleri MHK ve Futbol Federasyonu çok umutlandırdı. Yeni sezonda hakemlerimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üst düzey performans göstereceklerine inanmaktayız” dedi.

ÜST KLASMAN HAKEMLERLE TOPLANTI

Tüm klasman hakemleri ile olduğu gibi üst klasman hakemleri ile de kampın son gününde bir toplantı yapıldı. Toplantıda bir konuşmada vitrin hakemi olan üst klasman hakemlerinin her aman göz önünde olduklarını unutmamaları istendi. Yapılan hataların yıllar geçse de unutulmadığını, bu nedenle bulundukları yeri korumaları gerektiği, üst klasmana çıkmak kolay ancak, orada kalmanın çok daha zor olduğu anlatıldı.

Saha içi ve saha dışı her zaman örmek olunması gerektiğini, özellikle maçlarda teknik adamlarla çok fazla muatap olunmasını, maçlar sırasında olası problemlerini mutlaka raporlarına yazmaları istendi. Toplantıya katılan hakemler de özellikle maç tayinlerinin daha erken belirlenmesi ve maçlar öncesi, maç sırası ve maç sonlarında yaşadıkları sorunları dile getirerek fikir alış verişinde bulundular.