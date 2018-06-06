Hakemlerimiz takdir topluyor

Ahmet ÖZYAŞAR-Recep ÖZKAMALI (KTSYD-Londra)

Conifa World Cup 2018 turnuvasında görev yapan hakemlerimiz Fehim Dayı, Utku Hamamcıoğlu, Zekai Töre ve İsfendiyar Açıksöz başarılı performansları ile dikkat çekiyor.

Conifa Dünya Kupası maçlarında sürekli görev alan hakemlerimiz oynattıkları maçlardan sonra yapılan toplantılarda iyi dönütler alıyorlar. Yönettikleri maçlardan sonra iyi yönetimlerinden dolayı futbolculardan da takdir alan hakemlerimiz geçen sene Conifa Avrupa Şampiyonası’nın ülkemizde düzenlenmesinin kalite açısından çıtayı yükselttiğini ifade ettiler. Turnuvaya katılan ekiplerin her fırsatta ülkemizden bahsettiklerini ve geçen yılki organizasyondan övgüyle söz ettiklerini ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini söylediler.