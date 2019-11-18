Hakemlerimiz bunu hak etmiyor

Bağcıl Stadının hakem odalarına kokudan ve kirlilikten dolayı giremeyen maçın hakemleri, hakem odası önünde oturmak zorunda kaldılar

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Ligin 10. haftasında Bağcıl Stadında oynan Bostancı Bağcıl – Yalova derbisinin hakemleri zor şartlar altında maça çıktılar.

Bağcıl Stadının hakem odalarına kokudan ve kirlilikten dolayı giremeyen maçın hakemleri Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Abdullah Genç ve Utku Hamamcıoğlu maç öncesi ve maçın devre arasında hakem odası önünde oturmak zorunda kaldılar.

Hakem odalarının dış tarafının da otlar ve çöplerle kaplı olduğu dikkat çekerken, hakemlerimizin bunu hak etmediği yorumları yapıldı.