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Hakemlere 217,000 TL ödendi

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Hakemlere 217,000 TL ödendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu geride kalan sezonda 2,000'in üzerinde maçın organizesini sağlarken, futbolun olmazsa olmazlarından hakemler de bu yoğun tempo içerisinde yoğun bir şekilde maç yönettiler.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun geçtiğimiz hafta yapılan olağan mali genel kurulunda yıllık ödeneği de açıklandı. Sürekli düzenlenen seminerler, eğitim çalışmaları ve atletik testlerle kendilerini geliştiren, yoğun bir şekilde maç yöneten hakemlere emeklerinin karşılığı olarak toplam 217,000 TL ödendi.

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