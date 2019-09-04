Hakemlerde yine eğitim zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KTFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri 4-5 Eylül 2019 tarihinde Girne Dome Hotel’de gerçekleştiriliyor.

Seminerin resmi açılışı bugün saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminerde Türkiye Futbol Federasyonu MHK Üyesi Yunus Yıldırım ile TFF MHK Eğitimcisi Sebahattin Şahin de yer alarak deneyimlerini hakemlere aktarıyorlar. Ayrıca KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan ve MHK Eğitim Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Atakan da hakemlere bilgi veriyorlar.

Hakemler sezon hazırlıkları çerçevesinde, yurt içi ve dışında düzenlenen seminer ve kamplarla en iyi şekilde sezona hazırlanıyorlar.