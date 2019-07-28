Hakemlerde genel kurul günü

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFGHD), bugün olağan genel kurul gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFGHD) mali ve faaliyet raporlarının onaylanmasına yönelik olarak olağan genel kurul gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle: “Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğimizin üyelerine, mali ve faaliyet raporlarının onaylanmasına yönelik olarak, her yıl Temmuz ayının içinde topladığımız olağan genel kurulumuzu 29 Temmuz Pazartesi günü saat 18:30’da gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde bizlere destek veren değerli spor basınımıza, spor camiamıza ve üyelerimize teşekkür ederiz. Derneğin vizyonu ile uyumlu olarak, Kıbrıs futbol hakemlik müessesini emin adımlarla daha ileriye taşınması için faaliyetlerimizi artırarak devam ettirme hedefindeyiz. Futbolumuzun paydaşları ile iyi bir sinerji yakalayarak, mevcut futbol yapısının geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Olağan genel kurulumuzda, 2018-2019 dönemini kapsayan faaliyet ve mali raporun değerlendirilmesinin yanında yeni dönemde üyelerimizin sesini duyurmak ve haklarını korumak bizlerin en temel hedefi olacak. Sporumuzun ve futbolumuzun temelini oluşturan, sevgi, saygı, barış ve kardeşlik gibi ulvi değerlere sahip çıkma ve yaşamak adına siz değerli dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunarım.”

