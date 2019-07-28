 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
13 0
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
32 0
 
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
232 0
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
138 0
47 0
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
17 0
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
10 0
banner82

Hakemlerde genel kurul günü

banner27

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFGHD), bugün olağan genel kurul gerçekleştirecek

Hakemlerde genel kurul günü
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFGHD) mali ve faaliyet raporlarının onaylanmasına yönelik olarak olağan genel kurul gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle: “Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğimizin üyelerine, mali ve faaliyet raporlarının onaylanmasına yönelik olarak, her yıl Temmuz ayının içinde topladığımız olağan genel kurulumuzu 29 Temmuz Pazartesi günü saat 18:30’da gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde bizlere destek veren değerli spor basınımıza, spor camiamıza ve üyelerimize teşekkür ederiz. Derneğin vizyonu ile uyumlu olarak, Kıbrıs futbol hakemlik müessesini emin adımlarla daha ileriye taşınması için faaliyetlerimizi artırarak devam ettirme hedefindeyiz. Futbolumuzun paydaşları ile iyi bir sinerji yakalayarak, mevcut futbol yapısının geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Olağan genel kurulumuzda, 2018-2019 dönemini kapsayan faaliyet ve mali raporun değerlendirilmesinin yanında yeni dönemde üyelerimizin sesini duyurmak ve haklarını korumak bizlerin en temel hedefi olacak. Sporumuzun ve futbolumuzun temelini oluşturan, sevgi, saygı, barış ve kardeşlik gibi ulvi değerlere sahip çıkma ve yaşamak adına siz değerli dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunarım.”
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.