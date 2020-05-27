Hakemler yoğun tempoda

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’na bağlı hakemler, Bakanlar Kurulunun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra başladıkları antrenmanlarını yoğun bir tempoda sürdürüyorlar.

Lefkoşa bölgesi hakemleri de kalan 8 haftaya en iyi şekilde hazırlanmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyorlar. Başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun koyduğu sağlık kurallarına çalışan hakemler, eğitmenleri Mehmet Malek ve Alper Aligüllü eşliğinde çalışıyorlar.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam da yapılan antrenmanları ziyaret ederek, hakemlere moral veriyor.

(Foto:Alper ALİGÜLLÜ)