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Hakemler yeni yılı kutladı

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KTFHGD, Kıbrıs Türk futboluna uzun yıllar emek veren eski hakem ve gözlemcilere yeni yıl yemeği organize etti

Hakemler yeni yılı kutladı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), Kıbrıs Türk futboluna uzun yıllar emek veren eski hakem ve gözlemcilere yeni yıl yemeği organize etti. 

Yemeğe, Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu ve MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, MHK Başkanvekili Derviş Atakan ile dernek eski başkanları da katıldı. 

Yemekte Dernek Başkanı Niyazi Nizam ve eski başkanlardan Özcan Özcanhan bir konuşma yaptılar. Derneğin gerçekleştirdiği yemekte eğlenen eski hakem ve gözlemciler, genç hakemlere, hakemliğin ne kadar saygın bir meslek olduğunu söylerlerken, fizik kondisyonla birlikte bilgilerinin de üst seviyede olması gerekliliğin altını çizdiler.

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