Hakemler şiddete tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, hakemlere yönelik gerek sözel gerekse fiziksel şiddetin artması nedeniyle maçları “5 dakika” geç başlatacak

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, hakemlere yönelik gerek sözel gerekse fiziksel şiddetin artması nedeniyle açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin açıklaması şöyle:

“Hakemlere yönelik gerek sözel gerekse fiziksel şiddetin artması bizleri ciddi şekilde endişelendirmektedir. Özellikle, kulüp yöneticilerinin şiddeti önlemesi gerekirken, şiddetin ana rolünü üstlenmesi, Kıbrıs Türk futbolu için ciddi riskler oluşturmaktadır.

Bir kulüp yöneticisinin hakeme yönelik ağıza alınmayacak küfürleri sarf etmesi veya bir kulüp başkanının hakemi fütursuz bir şekilde darp etmeye çalışması, bardağın taşmasına sebep olmuştur. Seyirciler arası gerginliği anında engelleyen polis mensupları ise, hakemlere yönelik yapılan saldırıları zamanında müdahale edemediklerini görmekteyiz.

Futbolun hakemsiz oynanmayacağı unutulmaması gerekir. Bizlere yönelik yapılan her türlü şiddetin önlenmesi en büyük arzumuzdur. Bu konuda tüm tarafların sorumlu davranış içinde olmalarını ümit ediyoruz.

Bu sebeple, şiddeti kınama adına hafta sonu oynanacak tüm maçlara siyah bant takıp, maçları “5 dakika” geç başlatacağız.