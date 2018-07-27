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Hakemler sahaya iniyor

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Hakemler 2018-2019 sezonunun açılışını, 31 Temmuz Salı günü Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan törenle yapacak

Hakemler sahaya iniyor
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KTFF Merkez Hakem Kurulu’na bağlı hakemler 2018-2019 sezonunun açılışını, 31 Temmuz Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirecek.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan yeni sezon açılışına KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun da katılımıyla tören düzenlenecek. 

Bu arada 2018-2019 Sezonu TFF-MHK A Klasman Hakem Yaz Semineri, 1-4 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sakarya’da NG Güral Sapanca Hotel'de düzenleniyor. Bu seminere; davetli olarak MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, MHK Üyesi ve Eğitimci Derviş Atakan, Üst klasman hakem Kerem Eran ile A klasman hakem Mustafa Öztugay katılacak.

2018-2019 Sezonu hazırlıkları kapsamında hakemlerin geleneksel hale gelen sezon öncesi Türkiye kampı, bu yıl 9-13 Ağustos 2018 tarihleri arasında İzmir-Balçova Termal Hotel’de gerçekleşecek. KTFF, MHK ve KTFHGD ile istişare içerinde gerçekleşecek kampa, 50 kişi katılacak. Kamp boyunca; eğitim çalışmaları, hakemlerle toplantılar, günde çift idman ve sosyal aktiviteler gerçekleşecek.

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