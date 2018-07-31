Hakemler sahaya indi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hakemleri 2018-2019 futbol sezonunu resmen açtı. KTFF Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) bağlı futbol hakemleri ilk çalışmasını dün saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

Sezon açılışına KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu , asbaşkan Oktay Çocuk, KTFHGD başkanı Niyazi Nizam ile MHK üyeleri de katılırken, hakemlere yeni sezona iyi hazırlanmalarını tavsiye edip, başarılar diledi. Alper Aligüllü ve Savaş Tilki nezaretinde yapılan sezonun ilk antrenmanına 60 hakem katıldı.