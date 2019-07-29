Hakemler olağan genel kurulunu yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFGHD) mali ve faaliyet raporlarının onaylanmasına yönelik olarak olağan genel kurul gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda saat 18:30’da başlayan ve Divan Başkanlığı’nı Aşkan Cemal Efe’nin yaptığı genel kurulda Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam üyelere yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın da katıldığı genel kurulda Faaliyet ve Mali okunarak oybirliği ile onaylandı.

Dernek Başkanı Nizam üyelere yönelik konuşmasında

Derneğin vizyonu ile uyumlu olarak, Kıbrıs futbol hakemlik müessesini emin adımlarla daha ileriye taşınması için faaliyetlerimizi artırarak devam ettirme hedefinde olduklarını ifade etti.

Yeni sezonda da futbolumuzun paydaşları ile iyi bir sinerji yakalayarak, mevcut futbol yapısının geliştirilmesine katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Nizam, yeni dönemde üyelerin sesini duyurmak ve haklarını korumak yönetimin en temel hedefi olacağını söyledi.