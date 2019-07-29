 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
10 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
8 0
 
58 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
33 0
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
64 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
273 0
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
176 0
banner82

Hakemler olağan genel kurulunu yaptı

banner27

Hakemler olağan genel kurulunu yaptı
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFGHD) mali ve faaliyet raporlarının onaylanmasına yönelik olarak olağan genel kurul gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda saat 18:30’da başlayan  ve Divan Başkanlığı’nı Aşkan Cemal Efe’nin yaptığı genel kurulda Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam üyelere yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’ın da katıldığı genel kurulda Faaliyet ve Mali okunarak oybirliği ile onaylandı.

Dernek Başkanı Nizam üyelere yönelik konuşmasında

Derneğin vizyonu ile uyumlu olarak, Kıbrıs futbol hakemlik müessesini emin adımlarla daha ileriye taşınması için faaliyetlerimizi artırarak devam ettirme hedefinde olduklarını ifade etti.

Yeni sezonda da futbolumuzun paydaşları ile iyi bir sinerji yakalayarak, mevcut futbol yapısının geliştirilmesine katkı sağlamak istediklerini vurgulayan Nizam, yeni dönemde üyelerin sesini duyurmak ve haklarını korumak yönetimin en temel hedefi olacağını söyledi.

Etiketler; #Hakem
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.