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Hakemler, merhum hakemler anısına oynadı

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Hakemler, merhum hakemler anısına oynadı
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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği merhum hakemler anısına Sivil Savunma tesislerinde düzenlenen halı saha futbol turnuvasında şampiyon penaltı vuruşları sonrasında final maçını kazanan Fadıl Sami Efe takımı oldu. Dernek üyelerinin birlik beraberliğini sürdürülmesi adına düzenlenen KTFHGD 1. Halı Saha Anma Turnuvası'nın ikincisi ise Ali Kani Kanol takımı oldu.

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