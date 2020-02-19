Hakemler Limasol Sigorta güvencesinde

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyeleri, 10. yılda da Limasol Sigorta tarafından sigortalandılar

Limasol Bankası katkılarıyla, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyeleri işbirliği kapsamında; 10. yılda da Limasol Sigorta güvencesi altında sigortalandı.

Limasol Bankası’nın Genel Müdürlük binasında, Kültür Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Limasol Grup üst düzey yetkilileri, Limasol Sigorta Genel Müdürü, Limasol Sigorta Genel Müdür Yardımcısı, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı, üyeleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu üst düzey yetkilileri yanı sıra hakemler ve gözlemciler katıldılar. İşbirliği kapsamında Limasol Bankası genel müdür ve yönetim kurulu üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Remzi Cengiz, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan protokole imza koyup resmiyet kazandırdılar.

Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyelerini 10 yıldır sigortalamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. İki taraf arasında işbirliğinin gelişerek devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Yoğurtcuoğlu, ülkenin en köklü bankalarından ve en güvenilir sigorta şirketi olmanın verdiği haklı gurur ile ülke futboluna önemli katkılar sağlayan bu anlamlı işbirliğinin daha uzun yıllar devam etmesi arzusunda olduklarını dile getirerek, poliçelerin kazasız belasız iyi günlerde kullanılmasını temenni etti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz ise Limasol Bankası’nın sanata, çevreye, sağlığa ve spora her zaman özel önem verdiğini ve bu çerçevede imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını; Limasol Bankası ve Limasol Sigorta’nın bu duyarlı katkısından dolayı teşekkürlerini ileterek diğer kurumlara da örnek teşkil etmesini diledi.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam Limasol Grup’a teşekkürlerini ileterek imzalanan işbirliğinin önemli olduğunun altını çizdi. Nizam; ‘hakem camiasının ticari işbirliğinin ötesine geçerek aile gibi olduklarını, camianın banka şubelerini evi gibi gördüğünü belirterek 10 yıldır bu anlamlı işbirliğine katkı koyan başta Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, banka üst yönetimine ve Limasol Sigorta yönetimine teşekkür etti.

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ise konuşmasında bu sözleşmenin uzun soluklu olmasını ve tüm camiaya örnek teşkil etmesini temenni ederek; 10 senedir bu işbirliğini üstlendikleri için Limasol Bankası ve Limasol Sigorta’ya teşekkürlerini iletti.

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker ise 10 yıldır geleneksel hale gelen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Limasol Bankası ve Limasol Sigorta güvencesinde hakemlerin kazasız belasız bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

Gerçekleşen konuşmalar ve imza etkinliği sonrasında 1 yıllığına sigortalanan hakemlere ve gözlemcilere sigorta poliçeleri İlkin Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası genel müdür yardımcısı Abdullah Özsusuzlu, Birtan Asker ve Limasol Sigorta genel müdür yardımcısı Mustafa Seyitler tarafından takdim edildi. Etkinlik toplu anı fotoğrafı ile sonlandı.