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Hakemler ikinci devreye Antalya'da hazırlanacak

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Hakemler ikinci devreye Antalya'da hazırlanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğimizin organize ettiği 2018-2019 futbol sezonunun devre arası hazırlık kampını 8-11 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştiriyor.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nden verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Niyazi Nizam'ın kafile başkanı olarak yer aldığı kafile, 50 kişiden oluşuyor.  Hakem kafilesi 8 Ocak Salı saat 11:00'da adadan ayrılacak. Kampa katılacak hakemler, MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki'nin gözetiminde antrenmanlarını yapacakları bildilirken, kampta, fizik kondisyonun yanında kampa dahil olan hakem, gözlemci ve saha komserlerinin moral ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor. Kafile 11 Ocak Cuma günü yurda dönecek.

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