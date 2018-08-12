Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi

Balçova-İzmir’de çalışmalarını sürdüren hakemlerimiz bugün sabah yapacakları çalışma ile kampı tamamlamış olacaklar. Dün yapılan fizik kondisyon antrenmanları sonrasında, A Klasman ve klasman yardımcı hakemleriyle MHK heyeti toplantılar yaptı

Abdullah Zaifoğlu/KTSYD/BALÇOVA/İZMİR

Futbol hakemlerinin sezona daha iyi hazırlanmak için programlanan kamplardan biri olan İzmir Balçova’daki kampı bugün yapılacak olan tek çalışma ile tamamladıktan sonra akşam yurda dönecekler.

Dün sabah ve öğlenden sonra yapılan antrenmanlarda hakemlerimiz MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin yorucu ama neşeli geçen antrenmanlarda hakemlerin disiplinli çalışmaları dikkat çekti.

Sabah fizik kondisyona dayalı antrenman yapılırken öğleden sonraki antrenman çok daha yorucu geçti. Kampta yer alan 3 saha komiseri de MHK Antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin antrenmanlardaki en büyük yardımcıları oldular.

A-KLASMAN VE KLASMAN YARDIMCI HAKEMLERİ İLE TOPLANTI

Kampın diğer programı ve amaçlarından biri olan grup toplantıları dün sabah yapılan antrenmandan sonra A-Klasman ve klasman yardımcı hakemleri ile yapıldı.

Toplantı MHK Başkanı Sadık Özbilgehan’ın başkanlığında önce klasman yardımcı hakemlerle yapıldı. Toplantıda onlardan maçlardan önce, maçlar sırasında ve maçtan sonra nelere dikkat etmeleri gerektiğini, bir maçın sorunsuz tamamlanması için maç sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı. Hakemler de kendi sorunlarını anlatarak çıkış yollarını bulmaya çalıştılar.

DÜDÜK ÇALAN HAKEMLERİN GÖREVLERİ DAHA ZOR

A-Klasman hakemleri ile yapılan toplantıda düdük çalan hakemler olarak görevlerinin diğerlerine göre çok daha zor olduğuna dikkat çekildi. Bir üst klasmana çıkmanın veya bir alt klasmana düşmenin kendi ellerinde olduğu belirtilirken, bulundukları klasmanla ilgili bazı düzenlemelerin de yapılacağı hakemlerin bilgisine getirildi.

Yazılı sınavların bundan sonra daha sık ama bilgi verilmeden de yapılabileceğini, bunun nedeninin de ne kadar hazır durumda olduklarını kontrol etmek için yapılacağı anlatıldı.

Verilecek olan şansları çok iyi değerlendirmeleri gerektiği söylenirken hakemlerimiz de kendi sorunları ile isteklerini yetkililere ilettiler ve çözüm aradılar.

Bugün de üst klasman hakemleri ile bir toplantı yapılarak grup toplantıları tamamlanacak.