Hakemler de başladı

Hamit SAKALLI

Mayıs ayı içerisinde mevsim normallerinin üzerinde sıcakların yaşandığı ülkemizde, hakemler de futbol takımları da yasakların kalkması ve sezonun kalan kısmının tamamlanacak olması nedeniyle antrenmanlara başladılar.

Yasaklar sürecinde MHK eşliğinde on line eğitimler yapan,bireyselolarakantrenmanlaryapanhakemler de gruplarhalindeantrenmanlarabaşladılar. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışan hakemlerden Fehim Dayı, Turgay Misk ve Mustafa Öztugay, Lefkoşa Atatürk Stadında antrenmanlarını sürdürüyorlar.