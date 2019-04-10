Hakemler, darp girişimini engelleyen Yaşınses’e müteşekkir

KTFHGD başkanı Niyazi Nizam, Girne Halk Evi - Cihangir maçı sonrasında maçın hakemine yönelik darp girişimini engelleyen Girne Halk Evi oyuncusu Mustafa Yaşınses’e teşekkür etti

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği(KTFHGD) başkanı Niyazi Nizam, Girne Halk Evi - Cihangir maçının bitiş düdüğü sonrasında hakem Mustafa Öztugay’a yönelik darp girişimini engelleyen Girne Halk Evi oyuncusu Mustafa Yaşınses’e teşekkür etti.

Niyazi Nizam’ın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Sezonun sonuna yaklaşırken, maçların kritik seviyesi arttığı gözlemlenmektedir. Futbol hakemleri olarak, konsantrasyon ve motivasyondan ödün vermeden hem fiziksel, hem de mental çalışmaları sürdürmekteyiz. Bir sonraki maçlarda olumlu katkı yapması bağlamında, özeleştiriyi kendimize yol gösterici olarak da kullanmaktayız.

Kulüplerin yaptığı açıklamaları empati kurarak takip etmekteyiz. Fakat, bazı açıklamalar saygı ve centilmenlik sınırını aştığı gözlemlenmektedir. Bahse konu açıklamalar, taraftarların olumsuz davranışlarda bulunma riskini de beraberinde taşımaktadır. Bununla birlikte, tribünlerde bulunan bazı yöneticilerin olumsuz nitelikte davranışları da saha olaylarına zemin oluşturmaktadır. Saha olaylarının oluşmaması en büyük temennimizdir.

K-PET Süper Ligde geçen hafta oynanan Girne Halk Evi - Cihangir maçının bitiş düdüğü ile birlikte saha olaylarına bir yenisi daha eklenmiştir. Sahaya giren şahısların içinden bir kişi hakeme yönelik darp girişiminde bulunmuştur. Girne Halk Evi oyuncusu Mustafa Yaşınses, daha vahim bir olayı engellemiştir.

Hakemler Derneği olarak, takdire şayan bir davranış sergileyen Mustafa Yaşınses’e sonsuz teşekkürü bir borç bilir, Girne Halk Evi takımının da böyle bir olaya sebebiyet verenleri kendi içlerinde gerekli yaptırımı uygulayacağı yönünde iyi niyetimizi korumaktayız.

Sahada görevli polislerin de güvenli bir ortamda maçların oynanmasını sağlayacak daha etkin kontrol yapmasını talep etmekteyiz. Örneğin, bazı maçlarda sahaya giren seyircilerde üst araması yapılması, daha güvenli bir ortamın yaratılmasına olumlu katkı yapmaktadır.”