Hakemler bireysel çalışıyor

Performanslarını korumak isteyen, antrenman sorumlularının hazırladıkları çalışma programlarına göre hakemler de bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs tehlikesi nedeniyle ülkemizde de tüm spor faaliyetleri gibi futbol da dururken, performanslarını korumak isteyen hakemler de bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun ligleri durdurma kararına destek veren futbol camiası liglerin başlama tarihinin belirsizliğini korumasına rağmen günlük olarak antrenmanlarını yapıyorlar.

Merkez Hakem Kurulunun ve antrenman sorumlusu Mehmet Malek ile ekibinin hakemlere yönelik hazırladıkları çalışma programlarına göre hakemler, tek tek çalışırlarken, doğada düz koşu yaparak, kimsenin sağlığını riske atmadan çalışıyorlar.