Hakemler, Arıkhan’ı ve darbı kınadılar

K-Pet 1. Lig'in 6. haftasında Karşıyaka ile Yalova arasında oynanan mücadelede 1-0 önde olan Karşıyaka takımının yardımcı antrenörü Halil Arıkhan’ın yardımcı hakem Mehmet Volkan Çelik’i darp etmesi nedeniyle maç yarıda kalmıştı.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği bir açıklama yaparak olayı kınadı. Açıklama şöyle:

"Sezonun ilk periyodu olmasına karşın, geçtiğimiz yıllara oranla maçların önem derecesinin yükseldiği gözlemlemekteyiz. Futbol hakemleri olarak, konsantrasyon ve motivasyondan ödün vermeden hem fiziksel, hem de zihinsel anlamda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bir sonraki maçlarda olumlu katkı yapması bağlamında, özeleştiriyi kendimize şiar ediniyoruz.

Son iki haftada yaşanan hakemlere yönelik saldırıların, sezonun geri kalan bölümünde ciddi riskler teşkil etmektedir. İlki BTM Liginin başlamamasına rağmen bir futbolcunun hazırlık maçında hakeme yumruk atmasının yanında, son hafta oynanan 1. Lig Karşıyaka – Yalova maçının 70. dakikasında Karşıyaka Antrenörünün, yardımcı hakem arkadaşımızın bacak arasına doğru gözü dönmüş bir şekilde acımasızca tekme atmak suretiyle saldırıda bulunmuştur. Bir antrenörün, sorumlu olduğu takımın oyuncularına örnek olması, centilmenliği ve saygıyı yol gösterici olarak kullanması gerekirken, hakemin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokarak tekme atması kabul edilemez.

Her iki olaya ilişkin yasal süreç başlatılmıştır. Bununla birlikte, cezai müeyyidelerin ve eğitimin de içinde yer alacağı “Spordaki Şiddetin Önlenmesi Programı” hazırlanmalıdır.

Kıbrıs Türk futbol hakemliği olarak, futbolun tadını çıkarmak için sahalara gelen seyircilere, iyi bir futbol izlemelerine katkı yapmak ana hedefimizdir. Hakem arkadaşlarımıza yönelik yapılan her türlü fiili saldırıyı ve seyir zevkini bozucu şiddet olaylarını esefle kınıyoruz.