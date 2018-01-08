Hakemler Antalya yolcusu

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyeleri, dört günlük kamp için bugün Antalya’ya gidecekler

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği üyesi, hakemler, saha komseleri ve gözlemciler bugün 4 günlük kamp için saat 12.00’de Antalya’ya gidecekler. Kafilenin dönüşü ise Cuma günü saat 13.30’da olacak.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, gazetemize yaptığı açıklamada 50 kişilik bir kafile ile Antalya’ya gideceklerini ve Trendy Lara Otel’de 4 günlük kamp yapacaklarını söyledi.

Nizam, kampın iki bacakta yapılacağını, birinci bacağı ĺigin ilk devresinde maçların yükünü çeken hakemlerin antrenman çalışmaları yapacaklarını belirtti. Kampın ikinci bacağında ise saha komseri ve gözlemcilerin çalışmaları bir arada çalışmalarını gerçekleştirecekler.