Hakemler Antalya'da kampa girdi

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinin organize ettiği ve 9 Ocak’a kadar sürecek2019-2020 futbol sezonunun devre arası hazırlık kampını Antalya'da başladı.

Dernek Başkanı Niyazi Nizam'ın kafile başkanı olarak yer aldığı kafile, 60 kişiden oluşuyor. Kafile dün saat 12:30'da adadan ayrıldı. Kampa katılan hakemler, ilk günün antrenmanını öğleden sonra salonda yaptılar. Ayrıca kampta, fizik kondisyonun yanında kampa dahil olan hakem, gözlemci ve saha komiserlerinin moral ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor. Kafile 9 Ocak Cuma günü yurda dönecek.