Hakemler açıklandı

K-PET Süper Ligde 21. hafta bu akşam Atatürk Stadında oynanacak olan Çetinkaya – Lefke maçı ile başlayacak. Haftanın en önemli maçı olarak ön plana çıkan Güzelyurt Üner Berkalp Stadındaki Binatlı – Küçük Kaymaklı maçını ise geçen haftanın başarılı hakemi Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
K-PET Süper Ligde 21. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
8 Mart Cuma, Saat 18:30
Çetinkaya – Lefke, Atatürk Stadı, Turgay Misk
9 Mart Cumartesi, Saat 14:30
Gönyeli – Cihangir, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
TOL – MAY, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir
10 Mart Pazar, Saat 14:30
Gençler Birliği – MTG, Cumhuriyet Stadı, Kerem Eran
GG – DTB, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay
Binatlı – KK, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Esentepe – BÜY, Erdal Barut Stadı, Mehmet Sezener
11 Mart Pazartesi, Saat 18:30
Girne Halk Evi – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
K-PET Birinci Ligde 21. hafta programı şöyle:
9 Mart Cumartesi, Saat 14:30
Maraş – Göçmenköy, Maraş Stadı, Osman Özpaşa
Hamitköy – Akova, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı
Yeni Boğaziçi – Doğancı, Osman Ergün Mehmet Stadı, Serkan Durmaz
Değirmenlik – Mesarya, Sadık Cemil Stadı, Hakan Muhtaroğlu
10 Mart Pazar, Saat 14:30
Bostancı Bağcıl – Düzkaya, Bağcıl Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Yonpaş Dumlupınar – Ozanköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Zekai Töre
Karşıyaka – Yalova, Cemal Şahdur Stadı, Osman Küçük
Mormenekşe – Çanakkale, Cemal Balses Stadı, Serhan Şimşek