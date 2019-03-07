banner255
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
196 0
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
39 0
 
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
46 0
102 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
52 0
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
55 0
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
316 0
banner82

Hakemler açıklandı

banner27

banner262
Hakemler açıklandı
banner267

K-PET Süper Ligde 21. hafta bu akşam Atatürk Stadında oynanacak olan Çetinkaya – Lefke maçı ile başlayacak. Haftanın en önemli maçı olarak ön plana çıkan Güzelyurt Üner Berkalp Stadındaki Binatlı – Küçük Kaymaklı maçını ise geçen haftanın başarılı hakemi Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

K-PET Süper Ligde 21. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

8 Mart Cuma, Saat 18:30

Çetinkaya – Lefke, Atatürk Stadı, Turgay Misk

9 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Gönyeli – Cihangir, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı

TOL – MAY, Mete Adanır Stadı, Evren Karademir

10 Mart Pazar, Saat 14:30

Gençler Birliği – MTG, Cumhuriyet Stadı, Kerem Eran

GG – DTB, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay

Binatlı – KK, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Esentepe – BÜY, Erdal Barut Stadı, Mehmet Sezener

11 Mart Pazartesi, Saat 18:30

Girne Halk Evi – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

K-PET Birinci Ligde 21. hafta programı şöyle:

9 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Maraş – Göçmenköy, Maraş Stadı, Osman Özpaşa

Hamitköy – Akova, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı

Yeni Boğaziçi – Doğancı, Osman Ergün Mehmet Stadı, Serkan Durmaz

Değirmenlik – Mesarya, Sadık Cemil Stadı, Hakan Muhtaroğlu

10 Mart Pazar, Saat 14:30

Bostancı Bağcıl – Düzkaya, Bağcıl Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Yonpaş Dumlupınar – Ozanköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Zekai Töre

Karşıyaka – Yalova, Cemal Şahdur Stadı, Osman Küçük

Mormenekşe – Çanakkale, Cemal Balses Stadı, Serhan Şimşek

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.