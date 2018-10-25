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Hakemler açıklandı

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Hakemler açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde altıncı hafta maçlarını yönecek hakemleri açıkladı.

K-PET Süper Lig’de 6. hafta programı ve maçlarını yönecek hakemler şöyle:

26 Ekim Cuma, Saat 18:00

Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı, Fehim Dayı

27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Yenicami – GHE, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Doğan Türk Birliği – GG, Mete Adanır Stadı, Mustafa Öztugay

Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı, Serhan Şimşek

28 Ekim Pazar, Saat 14:30

Küçük Kaymaklı – Binatlı, Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu

BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı, Serkan Durmaz

M.A Yeşilova – TOL, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Mehmet Sezener

29 Ekim Pazartesi, Saat 18:00

MTG – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Osman Özpaşa

K-PET Birinci Lig

27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı, Emre Öztaşlı

Yalova – Karşıyaka, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı, Ali Özer

Göçmenköy Maraş, Göçmenköy Stadı, Hüseyin Özkan

Akova – Hamitköy, Eray Vudalı Stadı , Kerem Eran

28 Ekim Pazar, Saat 14:30

Mesarya – Değirmenlik, Dörtyol Stadı, Osman Küçük

Düzkaya – Bostancı Bağcıl, Nihat Bağcıer Stadı, Turgay Misk

Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Doğancı – Yeni Boğaziçi, 16 Ağustos Stadı Stadı, Evren Karademir

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