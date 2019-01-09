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Hakemler, -1 derecede çalışıyor

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Hakemler, -1 derecede çalışıyor
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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin organize ettiği yurt dışı devre arası kampı, 8 – 11 Ocak tarihleri arasında Antalya Melas Hoteli’nde başladı.

Hakemlerimizin ikinci devreye hazırlanması için kondisyon ve kuvvet antrenman programı uygulanıyor. Dün sabah hakemlerin eksiksiz şekilde katıldığı antreman -1 derece soğuk havada MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki kontrolünde gerçekleştirildi. Kampta ayrıca, üyeler arası birlik ve beraberliğin sağlanmasının yanında mental olarak da ikinci devreye hazırlanmak için çeşitli sosyal etkinlik ve kültürel faaliyetler de yapılıyor.

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