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Hakem ordusu hazır

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Hakem ordusu hazır

Merkez Hakem Kuruluna bağlı hakemler, bu akşam yeniden başlayacak olan K-PET Liglerindeki maçlar için son hazırlıklarını yaptılar.

Karantina sürecinde on line eğitimlerini sürdüren hakemler, antrenman izni verilmesinden sonra başladıklarını antrenmanlarını bölgelerde devam ettirdiler. Lefkoşa bölgesi hakemleri ise Lefkoşa Atatürk Stadında son antrenmanlarını eğitmenleri Mehmet Malek ve Alper Aligüllü eşliğinde gerçekleştirdiler.

Oldukça moralli ve istekli çalışan hakemler, kritik son 8 maçta en iyi şekilde görev yapmayı hedefliyorlar.

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