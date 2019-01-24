Hakem Kış Semineri tamamlandı

Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilen Hakem Kış Semineri tamamlanırken, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, her zaman hakemlerin arkasında durduklarını söyledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilen Hakem Kış Semineri, 23-24 Ocak tarihlerinde Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirildi.

Türkiye’den gelen eğitimcilerle TFF MHK Başkanvekili Bedri Dölkeleş, TFF MHK Üyesi Kadir Tozlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şahin ve eski hakem ve TV. yorumcusu Erman Toroğlu da katıldı.

Seminer saat 10.0’da açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılışa KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Hüseyin Özen Yılmaz, TFF-MHK başkan vekili Bedri Dölkeleş, TFF-MHK Üyesi Kadir Tozlu, eski hakem ve TV yorumcusu Erman Toroğlu katıldı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu: “Biz her zaman hakemlerin arkasındayız”

“Federasyon olarak her zaman hakemlerimizin arkasında durduk ve duracağız. Hakemlerimiz birbirlerini sevdikleri ve destekledikleri sürece her şeyin üstesinden rahatlıkla geleceklerdir. Art niyet olmadan yapılacak yapıcı eleştirilere açık olmaları onların en büyük başarıları olacaktır. Hakemlerimizi ikinci yarıda çok zorlu maçlar bekliyor. Bu maçların da üstesinden geleceklerini biliyorum. Tüm katılımcılara, hakemlerimize ve Türkiye’den gelen misafirlerimize çok teşekkür ederim.”

MHK Başkanı Sadık Özbilgehan: Hakemler başarılı olacak

“Türkiye’den gelen konuklara teşekkür ederim. Türkiye MHK’nın bize verdiği desteğe çok önemlidir. İlk yarıda hakemler genelde başarılı bir devre geçirdiler. Ligin ikinci yarısına çok iyi hazırlandık. Hakemlerin başarılı olacaklarına da inancının tamdır.”

TFF-MHK Başkan Vekili Bedri Dölektaş hakemlere “unutulmuş fotoğraflar” konulu konuşmasında videolu gösterimlerle hakemliğin yıllar itibarı ile yaşadığı değişimleri anlattı. Erman Toroğlu ise bir hakemi hakem yapanın futbolcular olduğunu belirterek, ilk kez bir hakem seminerinde konuştuğunu söyledi.

TFF-MHK Üyesi Kadir Tozlu, hakemlerin mutlaka bir felsefesinin olmasının gerektiğini söylerken, futbolda 12’nci kuralla ilgili olarak elle oynamalar, ayakla oynamalar ve şarj konularında video gösterimli olarak hakemlere bilgiler verdi.

KTFF MHK üyesi Derviş Atakan ise konuşmasında hakemlerin disiplin kurallarını mutlaka eksiksiz uygulamalarını istedi. Atakan özellikle atılan penaltılarla seri penaltılar konusunda hakemlere önemli uyarılarda bulundu.