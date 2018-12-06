Hakem darp eden Yeşilyayla’ya 25 maç ceza

Maraş – Bostancı Bağcıl U21 maçında oyundan ihraç edildikten sonra 1. yardımcı hakemi darp eden Bağcıl futbolcusu Muhammet Ali Yeşilyayla’ya 25 maç ceza verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11. haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 16 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 antrenör ceza alırken, 14 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı. 30 Kasım 2018 - 3 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

“Mağusa Maraş Stadı’nda oynanan Maraş – Bostancı Bağcıl U21 maçı sırasında hakemlerine yönelik hakaret, küfür ve tehditleri nedeniyle hakem tarafından ihraç edildikten sonra 1. yardımcı hakemi darp ederek, maçın yarım kalmasına neden olan Bağcıl futbolcusu Muhammet Ali Yeşilyayla’ya 25 maç ceza verildi.

Kaymaklılı gençlere ceza yağdı

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova– Küçük Kaymaklı KTFF U17 Ligi C Grubu maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak şu kararlar alındı:

“Rakip takım futbolcularına saldırıda bulunup darp ederek olayların başlamasına neden olan Kaymaklı futbolcusu Asım Alkan’a, 10 maç ceza verildi. Kavgaya karışan Kaymaklı futbolcuları Hasan Yönlüer, Asrın Çeribaşı, Barış Mısırlıoğlu, Tuğberk Keskin, Çağdaş Çarık ile Merit Alsancak Yeşilova futbolcuları Kaan Erişik, Reis Papatya ve Kemal Mavili’ye, 3’er maç ceza verildi.