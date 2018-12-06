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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Hakem darp eden Yeşilyayla’ya 25 maç ceza

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Maraş – Bostancı Bağcıl U21 maçında oyundan ihraç edildikten sonra 1. yardımcı hakemi darp eden Bağcıl futbolcusu Muhammet Ali Yeşilyayla’ya 25 maç ceza verildi

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Hakem darp eden Yeşilyayla’ya 25 maç ceza
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11. haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 16 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 1 antrenör ceza alırken, 14 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı. 30 Kasım 2018 - 3 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve U17 Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:     

“Mağusa Maraş Stadı’nda oynanan Maraş – Bostancı Bağcıl U21 maçı sırasında hakemlerine yönelik hakaret, küfür ve tehditleri nedeniyle hakem tarafından ihraç edildikten sonra 1. yardımcı hakemi darp ederek, maçın yarım kalmasına neden olan Bağcıl futbolcusu Muhammet Ali Yeşilyayla’ya 25 maç ceza verildi.

Kaymaklılı gençlere ceza yağdı

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova– Küçük Kaymaklı KTFF U17 Ligi C Grubu maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak şu kararlar alındı:

“Rakip takım futbolcularına saldırıda bulunup darp ederek olayların başlamasına neden olan Kaymaklı futbolcusu Asım Alkan’a, 10 maç ceza verildi. Kavgaya karışan Kaymaklı futbolcuları  Hasan Yönlüer, Asrın Çeribaşı, Barış Mısırlıoğlu, Tuğberk Keskin, Çağdaş Çarık ile Merit Alsancak Yeşilova futbolcuları Kaan Erişik, Reis Papatya ve Kemal Mavili’ye, 3’er maç ceza verildi. 

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

CEMAL YAŞINSES

1 MAÇ

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

ALİ SAVAŞAN

1 MAÇ

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ SK

MICHAEL CHUKWUNWIKE ODIBE

2 MAÇ

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ SK

SEVBAN ALICI

1 MAÇ

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

JEAN MAKOUN

2 MAÇ

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

BAHADIR GÖÇBEN

1 MAÇ

TÜRK OCAĞI LİMASOL

YAKUBU ABUDU MALİK

1 MAÇ

CİHANGİR GSK

VOLKAN ÖZKAN

3 MAÇ

CİHANGİR GSK

EMRE ÖZDİKEN

1 MAÇ

YENİCAMİ AK

ADA OSMAN ESELLER

1 MAÇ

YENİCAMİ AK

SAADETTİN ÖZİNANÇLI

1 MAÇ

ÇANAKKALE TSK

YUNUS KALAYCI

2 MAÇ

KARŞIYAKA ASK

ERTU GAZİ

3 MAÇ

OZANKÖY SK

SAYDAM SOY

2 MAÇ

GÖÇMENKÖY İYSK

MUSTAFA ÖZBEK

3 MAÇ

BAF ÜLKÜ YURDU

HÜSEYİN YEMCİOĞLU

1 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU

TAKIM

Uvanç Recaioğlu

Çanakkale

Mustafa m. Ayker

Göçmenköy

Burçin Kerimoğulları

Yeniboğaziçi

Murat Gertik

Ozanköy

Emek Kırılmaz

Doğan Türk Birliği

Yunus Emre İleli

Binatlı

Taner Bingöllü

Küçük Kaymaklı

Cenker Pehlivan

Bostancı Bağcıl

Erbay Cemmedo

L. Gençler Birliği

Halil Akhan

Gençlik gücü

Ömer Ergün

Çetinkaya

Berke Karabulut

Binatlı

Hasan Ağaç

Binatlı

Mehmet Erfinike

Merit Alsancak Yeşilova 

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