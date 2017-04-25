Hakaret ve küfrün cezası beş maç

Değirmenlik A2 Takım futbolcusu Fırat Şanverdi’ye, hakeme yönelik hakaret ve küfürleri nedeniyle beş maç ceza verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz akşam yaptığı toplantıda, Süper Lig’de ve BTM Lig’inde haftanın cezalılarını ve cezalarını belirledi.

Cihangir Stadı’nda oynanan Cihangir – Değirmenlik A2 Süper Lig müsabakasında hakeme yönelik hakareti nedeniyle oyundan ihraç edilen, Değirmenlik futbolcusu Fırat Şanverdi’ye, ağır hakaret ve küfürlerine devam etmesi nedeniyle 5 maç cezası verildi.

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

Adı - Soyadı Kulübü KENAN OSHAN DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK BAHADIR GÖÇBEN KÜÇÜK KAYMAKLI TSK DEVRİM İZGE BİNATLI YSK İBRAHİM KÖSE L. GENÇLER BİRLİĞİ SK MİKAİL SİVRİ CİHANGİR GSK MAHMUT İNECİ YALOVA SK ÖMER İNİK YALOVA SK METİN SERDAR YALOVA SK

KIRMIZI KART CEZALISI

Mustafa Kemal Baran, Çetinkaya, 1 maç

BTM Lig’inde kırmızı kart cezalıları

Orhan Ulaş, Alayköy, 3 maç

Kemal Kırıkkale, Boğaziçi, 3 maç

Hürol Bahar, Karaoğlanoğlu, 1maç

Sonuç Boşnak, Geçitkale, 1 maç

Fırat Kasım, Görneç, 3 maç

Bekir Bilgi, İncirli, 3 maç