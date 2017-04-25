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Hakaret ve küfrün cezası beş maç

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Değirmenlik A2 Takım futbolcusu Fırat Şanverdi’ye, hakeme yönelik hakaret ve küfürleri nedeniyle beş maç ceza verildi

Hakaret ve küfrün cezası beş maç
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz akşam yaptığı toplantıda, Süper Lig’de ve BTM Lig’inde haftanın cezalılarını ve cezalarını belirledi.

Cihangir Stadı’nda oynanan Cihangir – Değirmenlik A2 Süper Lig müsabakasında hakeme yönelik hakareti nedeniyle oyundan ihraç edilen, Değirmenlik futbolcusu Fırat Şanverdi’ye, ağır hakaret ve küfürlerine devam etmesi nedeniyle 5 maç cezası verildi.

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

Adı - Soyadı

Kulübü

KENAN OSHAN

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

BAHADIR GÖÇBEN

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

DEVRİM İZGE

BİNATLI YSK

İBRAHİM KÖSE

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

MİKAİL SİVRİ

CİHANGİR GSK

MAHMUT İNECİ

YALOVA SK

ÖMER İNİK

YALOVA SK

METİN SERDAR

YALOVA SK

KIRMIZI KART CEZALISI

Mustafa Kemal Baran, Çetinkaya, 1 maç

BTM Lig’inde kırmızı kart cezalıları

Orhan Ulaş, Alayköy, 3 maç

Kemal Kırıkkale, Boğaziçi, 3 maç

Hürol Bahar, Karaoğlanoğlu, 1maç

Sonuç Boşnak, Geçitkale, 1 maç

Fırat Kasım, Görneç, 3 maç

Bekir Bilgi, İncirli, 3 maç

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