Hakaret ve küfrün cezası beş maç

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, geçtiğimiz akşam yaptığı toplantıda, Süper Lig’de ve BTM Lig’inde haftanın cezalılarını ve cezalarını belirledi.
Cihangir Stadı’nda oynanan Cihangir – Değirmenlik A2 Süper Lig müsabakasında hakeme yönelik hakareti nedeniyle oyundan ihraç edilen, Değirmenlik futbolcusu Fırat Şanverdi’ye, ağır hakaret ve küfürlerine devam etmesi nedeniyle 5 maç cezası verildi.
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
|
Adı - Soyadı
|
Kulübü
|
KENAN OSHAN
|
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
|
BAHADIR GÖÇBEN
|
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|
DEVRİM İZGE
|
BİNATLI YSK
|
İBRAHİM KÖSE
|
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
|
MİKAİL SİVRİ
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CİHANGİR GSK
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MAHMUT İNECİ
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YALOVA SK
|
ÖMER İNİK
|
YALOVA SK
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METİN SERDAR
|
YALOVA SK
KIRMIZI KART CEZALISI
Mustafa Kemal Baran, Çetinkaya, 1 maç
BTM Lig’inde kırmızı kart cezalıları
Orhan Ulaş, Alayköy, 3 maç
Kemal Kırıkkale, Boğaziçi, 3 maç
Hürol Bahar, Karaoğlanoğlu, 1maç
Sonuç Boşnak, Geçitkale, 1 maç
Fırat Kasım, Görneç, 3 maç
Bekir Bilgi, İncirli, 3 maç