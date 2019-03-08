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Hakan, Lefke'nin gecesini kararttı

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Çetinkaya ile Lefke arasında olaylar nedeniyle 9 dakika uzayan maçı kazanan Çetinkaya, puan sıralamasında 1 puan farkla rakibinin 1 basamak üzerine çıktı

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Hakan, Lefke'nin gecesini kararttı
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Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, İsmail Ercan, Emine Yarkın

Çetinkaya: Cenk, Tunç, Hakan, Serkan, Burak, Doğukan, Behiç, Samet, Faye, Ugo, Amani

Lefke: Mehmet, Yakup, Mehmet, Aykut, Emeka, Candy, Yusuf(Bidemi), Ali, Yılmaz, Semih, Kasım

Gol: Dk 56 Hakan Karacaoğlu(Çetinkaya)

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin rahat konumundaki 2 ekibi, Çetinkaya ile Lefke arasında oynanan ve sert mücadelelerin olduğu maçı Çetinkaya, Hakan Karacaoğlu'nun, yaklaşık 35 metreden attığı golle kazandı. Golde Lefke kalecisi Mehmet'in hatası dikkat çekti.

Maçın ilk devresinde her 2 takım futbolcularının da topa sert futbolu dikkat çekerken, taraflar pozisyon üretemediler. Çetinkaya'da Hakan, Candy'yi kilitlerken Lefke atak yapmakta zorlandı. Çetinkaya'da ise Faye'nin kötü futbolu takıma olumsuz yansıdı.

İkinci devrede de mücadeleli futbol devam ederken, 56. dakikada Ugo'nun düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta Hakan Karacaoğlu, öne çıkan Lefke kalecisi Mehmet'in üzerinden topu ağlara gönderdi.

Maçın uzatma dakikalarında gerginleşen oyun nedeniyle maç 99 dakikada tamamlanırken, maç sonunda bazı Lefke taraftarları oyun alanına girdiler. Lefke yedek kulübesinden bir kişi Çetinkaya futbolcularına yönelik hareketi sonrasında tribünler de gerildi. Protokol tribünü bölgesinde yaşanan gerginlikler yatıştırıldı. Sahada ise Lefke kalecisi Mehmet zorlukla yatıştırıldığı gerginlikler büyümeden yatıştırıldı.

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