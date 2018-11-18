Hakan, Çetinkaya'ya can verdi

Çetinkaya, Gönyeli karşısında Batuhan ve Serkan'ın iyi futbolları, Hakan'ın da golü ile galip gelip, 3. galibiyetini aldı. Sabri'den yoksun bir maçı daha kaybeden Gönyeli'de, Okoli'nin de performansının düşük olması mağlubiyeti getirdi

Yer:Lefkoşa Atatürk Stadı Hakemler:Utku Hamamcıoğlu,İsmail Ercan,Mustafa Torun,İsfendiyar Açıksöz. GÖNYELİ:Kemal, Menteş, Eray(Süleyman),Talat,Mehmet(Fikret),Kahraman (Osman), Chrıstıan,Raif,İbrahim,Charles,John ÇETİNKAYA:Cenk,Hakan(Doğukan),Serkan,Batuhan,Ömer,Behiç, Ugochjkmu, Faye,Tunç(Samet),Çağdaş,Mete(Ali Camin) Hakan Ahmet SAÇAR K-PET Süper Lig'de orta sıralardan alt sıralara gerilemek istemeyen 2 takımın maçında, Çetinkaya, Gönyeli'yi, Hakan Karacaoğlu'nun ilk devrenin 45+2. dakikasında attığı golle mağlup ederek, yeniden galibiyetle tanışıp 8. sıraya yükseldi. Son haftalarda kazanamayan Gönyeli ise bu maçı da kaybederek 7. sıraya geriledi. Çetinkaya, Gönyeli karşısında galip gelirken savunmanın göbeğinde oynayan genç Batuhan ile yılların tecrübesi Serkan Önet, ön plana çıkan futbolcular oldular. 6. dakikada Menteş ile gelişen Gönyeli atağında, kaleci Cenk golü güçlükle önledi. 10.dakikada gelişen Çetinkaya atağında, Faye'nin kafa vuruşunu kaleci Kemal kornere çeldi. 15. dakikada John'u düşüren Tunç, hakemden sarı kart gördü. 22. dakikada gelişen Çetinkaya atağında,Ugochjkmu'nun çekmiş olduğu şut az farkla dışarı gitti. 32. dakikada gelişen Çetinkaya atağında, Ugochjkmu'nun şutunu, kaleci Kemal iki hamlede önledi. 45+2. dakikada gelişen Çetinkaya atağında Gönyeli cezaalanı içerisinde top ile buluşan Hakan'nın vuruşunda top filelere gitti ve devre başlama vuruşu yapılmadan Çetinkaya'nın 1-0 üstünlüğünde sona erdi. İkinci devrenin hemen başlarında Gönyeli daha istekli görünmesine rağmen, gol pozisyonu bulmakta zorlandı ve ilerleyen dakikalarda Çetinkaya dengeyi sağladı. 84. dakikada Çetinkaya kalecisi Cenk, hakeme itiraz etmesinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı. 87.dakika oynanırken gelişen Gönyeli atağında Sabri, müsait pozisyonda olmasına rağmen, yararlanamadı. 90. dakikada Ogochjkmu rakibine yapmış olduğu tehlikeli hareket neticesinde, hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Maçın kalan süresinde başka gol olmayınca,Çetinkaya sahadan 0-1 galip ayrıldı.