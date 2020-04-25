Hakan: Acele etmenin nedenini anlamadım

Çetinkaya futbolcusu Hakan Karacaoğlu liglerin başlamasına yönelik değerlendirmelerde bulunurken, “Sosyal aktivite olan futbolun bu kadar acele oynatılmak istenmesinin nedenini anlamış değilim.” açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

K-PET Liglerinin de başlama tarihi belirsizliğini korurken, Çetinkaya’nın yıldız futbolcusu Hakan Karacaoğlu liglerin başlamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Karacaoğlu’nun sosyal medyadaki değerlendirmeleri şöyle:

“Sağlığımız için hiç bir garantisi olmayan bir ortamda birilerinin isteği olsun diye bizler çıkıp kendimizi riske atacağız.

Daha is sektörlerin, okulların, eğitimin açılmadığı bir ortamda bir nevi sosyal aktivite olan futbolun bu kadar acele oynatılmak istenmesinin nedenini anlamış değilim.