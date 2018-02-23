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Haftaya zirve maçları damga vuracak

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Futbolda K-PET Ligleri’nde 20. haftada Süper Lig lideri Yenicami ile en yakın takipçisi GAÜ Çetinkaya Fehim Dayı’nın yöneteceği, Birinci Lig’de ise lider Gönyeli ile en yakın takipçisi Esentepe arasındaki mücadeleyi Serkan Şimşek yönetecek

Haftaya zirve maçları damga vuracak
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Futbolda alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:

K-Pet Süper Lig:

Yeni Boğaziçi- Doğan Türk Birliği:

24 Şubat Cumartesi:

K-Pet Süper Lig:

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Küçük Kaymaklı, Osman Özpaşa

Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Ozanköy, Mehmet Malek

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Yalova-Merit Alsancak Yeşilova, Ali Özer

K-Pet Birinci Lig

Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Lapta, Serkan Durmaz

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Bostancı Bağcıl, Evren Karademir

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Mormenekşe, Hakan Muhtaroğlu

Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Kaya Mehmetçik, Mustafa Öztugay

Maraş Stadı: Maraş-Değirmenlik, Timur Bodi

25 Şubat Pazar:

K-Pet Süper Lig:

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu, Utku Hamamcıoğlu

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği, Emre Öztaşlı

Cihangir Stadı: Cihangir-Lefke, Hüseyin Eyyüpler

K-Pet Birinci Lig

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Gönyeli-Esentepe, Serkan Şimşek

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Girne Halk Evi, Turgay Misk

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Doğancı, Hasan Eriş

26 Şubat Pazartesi:

K-Pet Süper Lig:

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya, Fehim Dayı

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