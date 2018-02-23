Haftaya zirve maçları damga vuracak

Futbolda K-PET Ligleri’nde 20. haftada Süper Lig lideri Yenicami ile en yakın takipçisi GAÜ Çetinkaya Fehim Dayı’nın yöneteceği, Birinci Lig’de ise lider Gönyeli ile en yakın takipçisi Esentepe arasındaki mücadeleyi Serkan Şimşek yönetecek

Futbolda alınan sonuç ve haftanın programı şöyle: K-Pet Süper Lig: Yeni Boğaziçi- Doğan Türk Birliği: 24 Şubat Cumartesi: K-Pet Süper Lig: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Küçük Kaymaklı, Osman Özpaşa Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Ozanköy, Mehmet Malek Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Yalova-Merit Alsancak Yeşilova, Ali Özer K-Pet Birinci Lig Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Lapta, Serkan Durmaz Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Bostancı Bağcıl, Evren Karademir Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Mormenekşe, Hakan Muhtaroğlu Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Kaya Mehmetçik, Mustafa Öztugay Maraş Stadı: Maraş-Değirmenlik, Timur Bodi 25 Şubat Pazar: K-Pet Süper Lig: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu, Utku Hamamcıoğlu Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği, Emre Öztaşlı Cihangir Stadı: Cihangir-Lefke, Hüseyin Eyyüpler K-Pet Birinci Lig Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Gönyeli-Esentepe, Serkan Şimşek Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Girne Halk Evi, Turgay Misk Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Doğancı, Hasan Eriş 26 Şubat Pazartesi: K-Pet Süper Lig: Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya, Fehim Dayı