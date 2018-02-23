Haftaya zirve maçları damga vuracak

Futbolda alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:
K-Pet Süper Lig:
Yeni Boğaziçi- Doğan Türk Birliği:
24 Şubat Cumartesi:
K-Pet Süper Lig:
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Küçük Kaymaklı, Osman Özpaşa
Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Ozanköy, Mehmet Malek
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Yalova-Merit Alsancak Yeşilova, Ali Özer
K-Pet Birinci Lig
Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Lapta, Serkan Durmaz
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Bostancı Bağcıl, Evren Karademir
Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Mormenekşe, Hakan Muhtaroğlu
Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Kaya Mehmetçik, Mustafa Öztugay
Maraş Stadı: Maraş-Değirmenlik, Timur Bodi
25 Şubat Pazar:
K-Pet Süper Lig:
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu, Utku Hamamcıoğlu
Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Gençler Birliği, Emre Öztaşlı
Cihangir Stadı: Cihangir-Lefke, Hüseyin Eyyüpler
K-Pet Birinci Lig
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Gönyeli-Esentepe, Serkan Şimşek
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Girne Halk Evi, Turgay Misk
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Doğancı, Hasan Eriş
26 Şubat Pazartesi:
K-Pet Süper Lig:
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya, Fehim Dayı