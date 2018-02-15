Haftaya merhaba Karadağ'dan olacak

K-Pet Futbol Liglerinde 19. hafta maçları Karadağ'da, Lefke 16 Ağustos Stadı'nda oynanacak olan Lefke-Yenicami maçıyla başlayacak. Lider Yenicami’nin maçında Ali Özer düdük çalacak. Birinci Lig lideri Gönyeli'nin Doğancı ile oynayacağı maçı ise Serkan Durmaz yönetecek

Futbolda 19. hafta maçları Karadağ'da, Lefke 16 Ağustos Stadı'nda bu akşam oynanacak olan Lefke, Yenicami maçıyla başlayacak. Liderin maçını Ali Özer yönetecek. Liderin takipçisi GAÜ Çetinkaya'nın, Pazar günü Lefkoşa Atatürk Stadı'nda, Yalova'yı konuk edeceği maçta ise Osman Özpaşa düdük çalacak. K-Pet Birinci Lig lideri Gönyeli'nin yarın saat 15.00'te Doğancı Emek Stadı'nda Doğancı ile oynayacağı maçı ise Serkan Durmaz yönetecek. K-Pet Ligler’inde hafta maç progamı ve maçları yönetecek hakemler şöyle: 16 Şubat Cuma: K-Pet Süper Lig Saat 18.15 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Yenicami (Ali Özer) 17 Şubat Cumartesi: K-Pet Süper Lig Saat 15.00 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Yeni Boğaziçi (Serhan Şimşek) Saat 15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Cihangir (Mehmet Malek) Saat 15.00 Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Gençlik Gücü (Turgay Misk) Saat 15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-Ozanköy (Hüseyin Özkan) K-Pet Birinci Lig Saat 15.00 Doğancı Emek Stadı: Doğancı-Gönyeli (Serkan Durmaz) Saat 15.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Dumlupınar (Hüseyin Eyyüpler) Saat 15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Çanakkale (Serdar Bilgimer) 18 Şubat Pazar: K-Pet Süper Lig Saat 15.00 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Türk Ocağı (Kerem Eran) Saat 15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit A.Yeşilova-Binatlı (Utku Hamamcıoğlu) Saat 15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Yalova (Osman Özpaşa) K-Pet Birinci Lig Saat 15.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Akova (Emre Öztaşlı) Saat 15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Maraş (Mustafa Öztugay) Saat 15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Lapta (Osman Küçük) Saat 15.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Göçmenköy (Fehim Dayı) Saat 15.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Görneç (Hakan Muhtaroğlu)