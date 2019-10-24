Haftanın maçı Şimşek’in

Merkez Hakem Kurulu K-PET Süper Ligde 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın açılış maçı da olan ve en zorlu geçmesi beklenen maç olan Mete Adanır Stadındaki Doğan Türk Birliği – Cihangir maçını Serkan Şimşek yönetecek. Maç sıralamada aynı puanla 2. ve 3. sırada yer alan ligin en golcü 2 takımın mücadelesine sahne olacak.
K-PET Süper Ligde 7. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma, Saat 19:00
Doğan Türk Birliği – Cihangir, Mete Adanır Stadı, Serkan Şimşek
26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Hamitköy – Türk Ocağı, Esat Erdoğmuş Stadı, Evren Karademir
Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, Orhan Dural Stadı, Kerem Eran
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
Lefke – Düzkaya,16 Ağustos Stadı, Ali Özer
27 Ekim Pazar, Saat 14:30
Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener
Yenicami – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Binatlı – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Hakan Muhtaroğlu