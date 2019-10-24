Haftanın maçı Şimşek’in

Merkez Hakem Kurulu K-PET Süper Ligde 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın açılış maçı da olan ve en zorlu geçmesi beklenen maç olan Mete Adanır Stadındaki Doğan Türk Birliği – Cihangir maçını Serkan Şimşek yönetecek. Maç sıralamada aynı puanla 2. ve 3. sırada yer alan ligin en golcü 2 takımın mücadelesine sahne olacak.

K-PET Süper Ligde 7. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma, Saat 19:00

Doğan Türk Birliği – Cihangir, Mete Adanır Stadı, Serkan Şimşek

26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Hamitköy – Türk Ocağı, Esat Erdoğmuş Stadı, Evren Karademir

Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, Orhan Dural Stadı, Kerem Eran

Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı

Lefke – Düzkaya,16 Ağustos Stadı, Ali Özer

27 Ekim Pazar, Saat 14:30

Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener

Yenicami – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Binatlı – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Hakan Muhtaroğlu

