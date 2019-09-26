Haftanın maçı Sezener'in

K-Pet Süper Ligde 3.haftada görev yapacak olan hakemler belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Süper Ligde hem haftanın açılış maçı olan hem de en önemli maçı olan Doğan Türk Birliği - Yenicami maçına Mehmet Sezener'i görevlendirdi.

K-Pet Süper Lig

Cuma – 19:00

DTB-Yenicami Mehmet Sezener

28 Eylül Cumartesi – 15:30

Çetinkaya – MTG Utku Hamamcıoğlu

Hamitköy – Binatlı Evren Karademir

M.A. Yeşilova – Düzkaya Hüseyin Eyyüpler

29 Eylül Pazar – 15:30

Gönyeli – Gençlik Gücü Mustafa Öztugay

K. Kaymaklı – Cihangir Osman Özpaşa

Lefke – Göçmenköy Serhan Şimşek

30 Eylül – Pazartesi – 19:00

BÜY – TOL Ali Özer

foto: Mehmet Sezener