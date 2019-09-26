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Haftanın maçı Sezener'in

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Haftanın maçı Sezener'in
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K-Pet Süper Ligde 3.haftada görev yapacak olan hakemler belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Süper Ligde hem haftanın açılış maçı olan hem de en önemli maçı olan Doğan Türk Birliği - Yenicami maçına Mehmet Sezener'i görevlendirdi.

K-Pet Süper Lig

Cuma – 19:00

DTB-Yenicami                                  Mehmet Sezener

28 Eylül Cumartesi – 15:30

Çetinkaya – MTG                            Utku Hamamcıoğlu

Hamitköy – Binatlı                          Evren Karademir

M.A. Yeşilova – Düzkaya                Hüseyin Eyyüpler

29 Eylül Pazar – 15:30

Gönyeli – Gençlik Gücü                 Mustafa Öztugay

K. Kaymaklı – Cihangir                 Osman Özpaşa

Lefke – Göçmenköy                       Serhan Şimşek

30 Eylül – Pazartesi – 19:00

BÜY – TOL                                    Ali Özer

foto: Mehmet Sezener

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