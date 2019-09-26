Haftanın maçı Sezener'in

K-Pet Süper Ligde 3.haftada görev yapacak olan hakemler belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Süper Ligde hem haftanın açılış maçı olan hem de en önemli maçı olan Doğan Türk Birliği - Yenicami maçına Mehmet Sezener'i görevlendirdi.
K-Pet Süper Lig
Cuma – 19:00
DTB-Yenicami Mehmet Sezener
28 Eylül Cumartesi – 15:30
Çetinkaya – MTG Utku Hamamcıoğlu
Hamitköy – Binatlı Evren Karademir
M.A. Yeşilova – Düzkaya Hüseyin Eyyüpler
29 Eylül Pazar – 15:30
Gönyeli – Gençlik Gücü Mustafa Öztugay
K. Kaymaklı – Cihangir Osman Özpaşa
Lefke – Göçmenköy Serhan Şimşek
30 Eylül – Pazartesi – 19:00
BÜY – TOL Ali Özer
foto: Mehmet Sezener