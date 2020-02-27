Haftanın maçı Öztaşlı’nın

Merkez Hakem Kurulu K-PET Birinci Ligde 21. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklarken, haftanın en zorlu maçı olacak olan Mesarya – Gençler Birliği maçına Emre Öztaşlı’yı atadı.
K-PET Birinci Ligde 21. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
29 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Maraş – Bostancı Bağcıl, Halil Kartal Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Mesarya – Gençler Birliği, 100. Yıl Stadı, Emre Öztaşlı
Dörtyol – Yonpaş Dumlupınar, Dörtyol Stadı, Hüseyin Eyyüpler
1 Mart Pazar, Saat 14:00
Lapta – Esentepe, Stadı, Hüseyin Özkan
Mormenekşe – Ozanköy, Cemal Balses Stadı, İsmail Ercan
GHE – Görneç, Mete Adanır Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Yalova – Karşıyaka, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Şimşek