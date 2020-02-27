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Haftanın maçı Öztaşlı’nın

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Haftanın maçı Öztaşlı’nın

Merkez Hakem Kurulu K-PET Birinci Ligde 21. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklarken, haftanın en zorlu maçı olacak olan Mesarya – Gençler Birliği maçına Emre Öztaşlı’yı atadı.

K-PET Birinci Ligde 21. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

29 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Maraş – Bostancı Bağcıl, Halil Kartal Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Mesarya – Gençler Birliği, 100. Yıl Stadı, Emre Öztaşlı

Dörtyol – Yonpaş Dumlupınar, Dörtyol Stadı, Hüseyin Eyyüpler

1 Mart Pazar, Saat 14:00

Lapta – Esentepe, Stadı, Hüseyin Özkan

Mormenekşe – Ozanköy, Cemal Balses Stadı, İsmail Ercan

GHE – Görneç, Mete Adanır Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Yalova – Karşıyaka, Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Şimşek

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