Haftanın maçı Hamamcıoğlu’nun

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu K-PET Ligler’inde 8. hafta programını, maçların oynanacağı stadları ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
K-PET Süper Lig’de haftanın maçı olan Doğan Türk Birliği ile lider Yenicami arasında Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan maçı, Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
K-PET Süper Lig 8. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
10 Kasım Cumartesi (Saat 14:30)
Mağusa T. Gücü – Gençlik Gücü, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Çetinkaya – Binatlı, Atatürk Stadı, Ali Özer
Cihangir – Esentepe, Cihangir Stadı, Osman Özpaşa
Lefke – Türk Ocağı, 16 Ağustos Stadı, Serkan Şimşek
11 Kasım Pazar(Saat 14:30)
K.Kaymaklı – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener
Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı
M. A. Yeşilova – Gönyeli, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Serkan Durmaz
12 Kasım Pazartesi (Saat 18:00)
Doğan T. Birliği – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu
K-PET 1. Lig’de 8. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
10 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
Yeniboğaziçi – Mormenekşe, Osman Ergün Mehmet Stadı, Kerem Eran
Düzkaya – Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı, Emre Öztaşlı
Mesarya – Karşıyaka, Dörtyol Stadı, Mustafa Öztugay
11 Kasım Pazar, Saat 14:30
Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı, Osman Küçük
Göçmenköy – Yonpaş Dumlupınar, Göçmenköy Stadı, Turgay Misk
Çanakkale – Maraş, Muharrem Döveç Stadı, Zekai Töre
Akova – Değirmenlik, Eray Vudalı Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Doğancı – Bostancı Bağcıl, Emek Stadı, Hüseyin Özkan