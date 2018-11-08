Haftanın maçı Hamamcıoğlu’nun

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu K-PET Ligler’inde 8. hafta programını, maçların oynanacağı stadları ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

K-PET Süper Lig’de haftanın maçı olan Doğan Türk Birliği ile lider Yenicami arasında Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan maçı, Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

K-PET Süper Lig 8. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

10 Kasım Cumartesi (Saat 14:30)

Mağusa T. Gücü – Gençlik Gücü, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Çetinkaya – Binatlı, Atatürk Stadı, Ali Özer

Cihangir – Esentepe, Cihangir Stadı, Osman Özpaşa

Lefke – Türk Ocağı, 16 Ağustos Stadı, Serkan Şimşek

11 Kasım Pazar(Saat 14:30)

K.Kaymaklı – Gençler Birliği, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener

Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı

M. A. Yeşilova – Gönyeli, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Serkan Durmaz

12 Kasım Pazartesi (Saat 18:00)

Doğan T. Birliği – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K-PET 1. Lig’de 8. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

10 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Yeniboğaziçi – Mormenekşe, Osman Ergün Mehmet Stadı, Kerem Eran

Düzkaya – Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı, Emre Öztaşlı

Mesarya – Karşıyaka, Dörtyol Stadı, Mustafa Öztugay

11 Kasım Pazar, Saat 14:30

Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı, Osman Küçük

Göçmenköy – Yonpaş Dumlupınar, Göçmenköy Stadı, Turgay Misk

Çanakkale – Maraş, Muharrem Döveç Stadı, Zekai Töre

Akova – Değirmenlik, Eray Vudalı Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Doğancı – Bostancı Bağcıl, Emek Stadı, Hüseyin Özkan