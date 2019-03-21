Haftanın maçı Hamamcıoğlu'nun

K-Pet Birinci Lig lideri Göçmenköy, 23. haftada Yonpaş Dumlupınar'a konuk olacak. Haftanın en önemli maçı olarak ön plana çıkan Hamitköy-Düzkaya maçında Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak.
K-PET 1. Ligde 23. haftanın programı ve hakemleri şöyle:
Cumartesi 14:30:
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe- Yeniboğaziçi- Hüseyin Eyyüpler
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova-Ozanköy –Serkan Durmaz
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar-Göçmenköy- Serhan Şimşek
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik Akova Vuda- Hüseyin Özkan
Karşıyaka Ergin Cemal Şahdur Stadı: Karşıyaka-Mesarya –Hakan Ünal
Pazar 14:30:
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Düzkaya- Utku Hamamcıoğlu
Maraş Stadı: Maraş-Çanakkale –Mehmet Sezener
Bostancı Bağcıl Stadı: B.Bağcıl-Doğancı –Zekai Töre