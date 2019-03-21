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Haftanın maçı Hamamcıoğlu'nun

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Haftanın maçı Hamamcıoğlu'nun
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K-Pet Birinci Lig lideri Göçmenköy, 23. haftada Yonpaş Dumlupınar'a konuk olacak. Haftanın en önemli maçı olarak ön plana çıkan Hamitköy-Düzkaya maçında Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak.

K-PET 1. Ligde 23. haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Cumartesi 14:30:

Mormenekşe Cemal Balses Stadı:  Mormenekşe- Yeniboğaziçi- Hüseyin Eyyüpler

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı:  Yalova-Ozanköy –Serkan Durmaz

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar-Göçmenköy- Serhan Şimşek

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik  Akova  Vuda- Hüseyin Özkan
Karşıyaka Ergin Cemal Şahdur Stadı: Karşıyaka-Mesarya –Hakan Ünal
Pazar 14:30:

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Düzkaya- Utku Hamamcıoğlu

Maraş Stadı: Maraş-Çanakkale –Mehmet Sezener
Bostancı Bağcıl Stadı: B.Bağcıl-Doğancı –Zekai Töre
 

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