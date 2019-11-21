Haftanın maçı Eran'a emanet

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig 'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler ve maçların programı belli oldu.
Atatürk Stadında yarın akşam lider Yenicami ile ikinci Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak olan haftanın maçını yönetecek.
K-PET Süper Ligde 11. hafta programı şöyle;
22 Kasım Cuma Saat 19:00
Yenicami – MTG, Atatürk Stadı, Kerem Eran
23 Kasım Cumartesi Saat 14:30
DTB - BÜY, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Hamitköy – K.Kaymaklı, Esat Erdoğmuş Stadı, Osman Özpaşa
Binatlı – Türk Ocağı, Üner Berkalp Stadı, Mehmet Sezener
24 Kasım Pazar Saat 14:30
Gönyeli – M.A.Yeşilova, Gönyeli Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Gençlik Gücü – Cihangir, Atatürk Stadı, Ali Özer
Düzkaya – Göçmenköy, Nihat Bağcıer Stadı, Serkan Şimşek
25 Kasım Pazartesi Saat 19:00
Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı, Fehim Dayı