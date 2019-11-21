Haftanın maçı Eran'a emanet

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig 'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler ve maçların programı belli oldu.

Atatürk Stadında yarın akşam lider Yenicami ile ikinci Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak olan haftanın maçını yönetecek.

K-PET Süper Ligde 11. hafta programı şöyle;

22 Kasım Cuma Saat 19:00

Yenicami – MTG, Atatürk Stadı, Kerem Eran

23 Kasım Cumartesi Saat 14:30

DTB - BÜY, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

Hamitköy – K.Kaymaklı, Esat Erdoğmuş Stadı, Osman Özpaşa

Binatlı – Türk Ocağı, Üner Berkalp Stadı, Mehmet Sezener

24 Kasım Pazar Saat 14:30

Gönyeli – M.A.Yeşilova, Gönyeli Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Gençlik Gücü – Cihangir, Atatürk Stadı, Ali Özer

Düzkaya – Göçmenköy, Nihat Bağcıer Stadı, Serkan Şimşek

25 Kasım Pazartesi Saat 19:00

Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı, Fehim Dayı