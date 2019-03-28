Haftanın maçı Dayı'nın

K-PET Süper Ligde haftanın maçı olarak ön plana çıkan, play out hattındaki kritik maç olan Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanacak Küçük Kaymaklı - Esentepe maçını Fehim Dayı yönetecek. Maç 30 Mart Cumartesi Saat 14:30'da başlayacak.
K-PET Süper Lig lideri Yenicami'nin, 1 Nisan Pazartesi akşamı Saat 18:30'da Baf Ülkü Yurdu ile Üner Berkalp Stadında oynayacağı maçı, Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
K-PET Süper Ligde 24. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
30 Mart Cumartesi, Saat 14:30
Çetinkaya – Gönyeli Atatürk Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Küçük Kaymaklı – Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
Yeşilova – Gençler Birliği, Orhan Dural Stadı, Emre Öztaşlı
31 Mart Pazar, Saat 14:30
Lefke - DTB, 16 Ağustos Stadı, Evren Karademir
MTG – GHE, Canbulat Stadı, Ali Özer
TOL – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener
Cihangir – GG, Cihangir Stadı, Serhan Şimşek
1 Nisan Pazartesi, Saat 18:30
Baf Ülkü Yurdu – Yenicami, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu