banner255
92 0
Yol güvenliği mi o da ne?
Yol güvenliği mi o da ne?
14 0
 
Yücel Hatay’ın 20. kitap gururu
Yücel Hatay’ın 20. kitap gururu
16 0
23 0
“Maaşlar ödenmeyebilir”
“Maaşlar ödenmeyebilir”
127 0
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
Eziç’ten ‘burgerde larva’ iddialara yalanlama
148 0
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
13 0
banner82

Haftanın maçı Dayı'nın

banner27

Play out hattındaki kritik maç olan Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanacak Küçük Kaymaklı - Esentepe maçını Fehim Dayı yönetecek

banner262
Haftanın maçı Dayı'nın
banner267

K-PET Süper Ligde haftanın maçı olarak ön plana çıkan, play out hattındaki kritik maç olan Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanacak Küçük Kaymaklı - Esentepe maçını Fehim Dayı yönetecek. Maç 30 Mart Cumartesi Saat 14:30'da başlayacak.

K-PET Süper Lig lideri Yenicami'nin, 1 Nisan Pazartesi akşamı Saat 18:30'da Baf Ülkü Yurdu ile Üner Berkalp Stadında oynayacağı maçı, Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
K-PET Süper Ligde 24. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

30 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Çetinkaya – Gönyeli Atatürk Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Küçük Kaymaklı – Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı

Yeşilova – Gençler Birliği, Orhan Dural Stadı, Emre Öztaşlı

31 Mart Pazar, Saat 14:30

Lefke - DTB, 16 Ağustos Stadı, Evren Karademir

MTG – GHE, Canbulat Stadı, Ali Özer

TOL – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener

Cihangir – GG, Cihangir Stadı, Serhan Şimşek

1 Nisan Pazartesi, Saat 18:30

Baf Ülkü Yurdu – Yenicami, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.