 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Şampiyon YDÜ
Şampiyon YDÜ
2 0
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
15 0
 
30 0
12 0
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
24 0
32 0
68 0
banner82

Haftanın maçı Azizoğlu’nun

banner27

BTM 2.Ligi’nde 1.Grup’ta lider İncirli ile ikinci Akıncılar arasında Mehmetali Toker Stadında oynanacak maçın hakemi Şakir Azizoğlu olarak açıklandı

banner262
Haftanın maçı Azizoğlu’nun
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM 2.Ligi’nde 1.Grup ve 3.Grup'ta 25-26 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmaları ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Saat 17:00’de başlayacak olan maçlar arasında en dikkat çekici olan maç ise BTM İkinci Lig Birinci Grupta lider İncirli ile ikinci Akıncılar arasında Mehmetali Toker Stadında oynanacak maç olacak. Bu zorlu maçı deneyimli hakem Şakir Azizoğlu yönetecek.

Maçların programı şöyle:

İncirli – Akıncılar, Mehmetali Toker Stadı, (Şakir Azizoğlu)

Çayönü – Tuzla, Dörtyol Stadı, (Olgun Canik)

Yenişehir – Güvercinlik, Canbulat Stadı, (İsmail Egeli)

Sadrazam Kayalar – Tepebaşı, Şht Şevket Kadir Stadı, (Hüseyin Özaşık)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.