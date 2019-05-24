Haftanın maçı Azizoğlu’nun

BTM 2.Ligi’nde 1.Grup’ta lider İncirli ile ikinci Akıncılar arasında Mehmetali Toker Stadında oynanacak maçın hakemi Şakir Azizoğlu olarak açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM 2.Ligi’nde 1.Grup ve 3.Grup'ta 25-26 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmaları ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Saat 17:00’de başlayacak olan maçlar arasında en dikkat çekici olan maç ise BTM İkinci Lig Birinci Grupta lider İncirli ile ikinci Akıncılar arasında Mehmetali Toker Stadında oynanacak maç olacak. Bu zorlu maçı deneyimli hakem Şakir Azizoğlu yönetecek.

Maçların programı şöyle:

İncirli – Akıncılar, Mehmetali Toker Stadı, (Şakir Azizoğlu)

Çayönü – Tuzla, Dörtyol Stadı, (Olgun Canik)

Yenişehir – Güvercinlik, Canbulat Stadı, (İsmail Egeli)

Sadrazam Kayalar – Tepebaşı, Şht Şevket Kadir Stadı, (Hüseyin Özaşık)