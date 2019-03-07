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Haftanın kritik maçı Hüseyin Göçek'in

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

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Haftanın kritik maçı Hüseyin Göçek'in
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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.

Bu haftanın en kritik karşılaşması olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını Hüseyin Göçek yönetecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Mart Cuma::

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

9 Mart Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Arda Kardeşler

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