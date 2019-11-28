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Haftanın cezalıları ve cezaları şöyle

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Haftanın cezalıları ve cezaları şöyle

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALILARI

FUTBOLCU

CEZA

MUSTAFA KEMAL ATLARBÜY

1 Maç

SERCAN DEMİRMANDTB

1 Maç

HASAN AKKUYUHamitköy ŞHSK

1 Maç

CEMAL KUMANCITürk Ocağı

1 Maç

ÖZKAN GÜZELOĞLANHamitköy

3 Maç

HASAN ÇAKIRKüçük Kaymaklı TSK

1 Maç

ASIM ALKANKüçük Kaymaklı TSK

3 Maç

ALPER BABAÇetinkaya TSK

2 Maç

SALİH BEYOĞLUBostancı Bağcıl SK

1 Maç

EMRE KUVVETLİŞAHİNMM

2 Maç

ÇAĞRI ÖZTÜRKÇanakkale TSK

2 Maç

ÇAĞRI MERT AÇIKGÖZÇanakkale

1 Maç

BERKAN KELEŞKarşıyaka ASK

1 Maç

RIFAT YILDIRIMKarşıyaka ASK

2 Maç

 YÖNETİCİ / ANTRENÖR / KULÜP PERSONELİ / TEKDİK DİREKTÖR CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

ÜMİT AKTÜLGirne Halk Evi

1 Maç

HAKAN SERMAYEGençlik Gücü

1 Maç

TEYSİR TARAZİGöçmenköy İYSK

1 Maç

MEHMET ŞAHİNKarşıyaka ASK

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

TAYFUN DOĞAN

Gençlik Gücü TSK

MEHMET ALİ AYLANÇ

L. Gençler Birliği SK

CAN  ÖZSOY

Dörtyol SK

AHMET KARAL

Düzkaya KOSK

AHMET SÖNMEZ

Doğan Türk Birliği

HÜSEYİN KONYALIOĞLU

Karşıyaka ASK

BERKEM KORBAY

Binatlı YSK

İLKER TEK

Türk Ocağı Limasol

SELÇUK DİLİK

Yalova SK

MEJDİ DİRENİŞ

Merit Alsancak Yeşilova

ÜNER HAMMALOĞLU

Mesarya SK

YUSUF KONDOZ

Çetinkaya TSK

İLKİN TAGHİYEV

Esentepe KKSK

MAZLUM GÜNEŞ

Merit Alsancak Yeşilova

BURAY SEVİL

Gönyeli SK

RECEP TAYYİP ERDURAN

Karşıyaka ASK

MEHMET ÖMERAĞA

Göçmenköy İYSK

ATTİLA TOPALOĞLU

Gençlik Gücü TSK

OĞUZ SONAN DAVUTOĞLU

Lefke TSK

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