Haftanın cezalıları ve cezaları şöyle

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
MUSTAFA KEMAL ATLARBÜY
|
1 Maç
|
SERCAN DEMİRMANDTB
|
1 Maç
|
HASAN AKKUYUHamitköy ŞHSK
|
1 Maç
|
CEMAL KUMANCITürk Ocağı
|
1 Maç
|
ÖZKAN GÜZELOĞLANHamitköy
|
3 Maç
|
HASAN ÇAKIRKüçük Kaymaklı TSK
|
1 Maç
|
ASIM ALKANKüçük Kaymaklı TSK
|
3 Maç
|
ALPER BABAÇetinkaya TSK
|
2 Maç
|
SALİH BEYOĞLUBostancı Bağcıl SK
|
1 Maç
|
EMRE KUVVETLİŞAHİNMM
|
2 Maç
|
ÇAĞRI ÖZTÜRKÇanakkale TSK
|
2 Maç
|
ÇAĞRI MERT AÇIKGÖZÇanakkale
|
1 Maç
|
BERKAN KELEŞKarşıyaka ASK
|
1 Maç
|
RIFAT YILDIRIMKarşıyaka ASK
|
2 Maç
YÖNETİCİ / ANTRENÖR / KULÜP PERSONELİ / TEKDİK DİREKTÖR CEZALARI
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
ÜMİT AKTÜLGirne Halk Evi
|
1 Maç
|
HAKAN SERMAYEGençlik Gücü
|
1 Maç
|
TEYSİR TARAZİGöçmenköy İYSK
|
1 Maç
|
MEHMET ŞAHİNKarşıyaka ASK
|
1 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
TAYFUN DOĞAN
|
Gençlik Gücü TSK
|
MEHMET ALİ AYLANÇ
|
L. Gençler Birliği SK
|
CAN ÖZSOY
|
Dörtyol SK
|
AHMET KARAL
|
Düzkaya KOSK
|
AHMET SÖNMEZ
|
Doğan Türk Birliği
|
HÜSEYİN KONYALIOĞLU
|
Karşıyaka ASK
|
BERKEM KORBAY
|
Binatlı YSK
|
İLKER TEK
|
Türk Ocağı Limasol
|
SELÇUK DİLİK
|
Yalova SK
|
MEJDİ DİRENİŞ
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
ÜNER HAMMALOĞLU
|
Mesarya SK
|
YUSUF KONDOZ
|
Çetinkaya TSK
|
İLKİN TAGHİYEV
|
Esentepe KKSK
|
MAZLUM GÜNEŞ
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
BURAY SEVİL
|
Gönyeli SK
|
RECEP TAYYİP ERDURAN
|
Karşıyaka ASK
|
MEHMET ÖMERAĞA
|
Göçmenköy İYSK
|
ATTİLA TOPALOĞLU
|
Gençlik Gücü TSK
|
OĞUZ SONAN DAVUTOĞLU
|
Lefke TSK