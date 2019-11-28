Haftanın cezalıları ve cezaları şöyle

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALILARI

FUTBOLCU CEZA MUSTAFA KEMAL ATLARBÜY 1 Maç SERCAN DEMİRMANDTB 1 Maç HASAN AKKUYUHamitköy ŞHSK 1 Maç CEMAL KUMANCITürk Ocağı 1 Maç ÖZKAN GÜZELOĞLANHamitköy 3 Maç HASAN ÇAKIRKüçük Kaymaklı TSK 1 Maç ASIM ALKANKüçük Kaymaklı TSK 3 Maç ALPER BABAÇetinkaya TSK 2 Maç SALİH BEYOĞLUBostancı Bağcıl SK 1 Maç EMRE KUVVETLİŞAHİNMM 2 Maç ÇAĞRI ÖZTÜRKÇanakkale TSK 2 Maç ÇAĞRI MERT AÇIKGÖZÇanakkale 1 Maç BERKAN KELEŞKarşıyaka ASK 1 Maç RIFAT YILDIRIMKarşıyaka ASK 2 Maç

YÖNETİCİ / ANTRENÖR / KULÜP PERSONELİ / TEKDİK DİREKTÖR CEZALARI

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA ÜMİT AKTÜLGirne Halk Evi 1 Maç HAKAN SERMAYEGençlik Gücü 1 Maç TEYSİR TARAZİGöçmenköy İYSK 1 Maç MEHMET ŞAHİNKarşıyaka ASK 1 Maç