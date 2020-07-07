Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lİg ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
FİKRİ ARSLANBaf Ülkü Yurdu
|
1 Maç
|
SERCAN DEMİRMANDoğanTB
|
1 Maç
|
AfünSalih Girgen DTB
|
1 Maç
|
ALLEN ASSOGBAÇetinkaya
|
1 Maç
|
MEHMET VOLKANLefke
|
1 Maç
|
YAKUP ESMERASLANLefke
|
1 Maç
|
HASAN YANAROĞLUDüzkaya
|
1 Maç
|
Mehmet GürlüMağusa Türk Gücü
|
1 Maç
|
EKREM ZABİTLERÇanakkale
|
1 Maç
|
HÜSEYİN ADEMÇanakkale TSK
|
1 Maç
|
BAYRAM DAĞGÜLKarşıyaka
|
3 Maç
|
BAYRAM ARIKHANKarşıyaka
|
2 Maç
|
R. ALPAY İNCEGörneç KSK
|
1 Maç
|
BEŞİR NDIAYEDumlupınar
|
1 Maç
|
MUSTAFA KÖLELİMaraş GSK
|
1 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
KAAN BOROVA
|
Karşıyaka ASK
|
OSMAN ŞANVERDİ
|
Dörtyol SK
|
GÖKHAN YAZLIK
|
Maraş GSK
|
ÜNAL KAYA
|
Mağusa Türk Gücü
|
MEHMET İNCE
|
Görneç KSK
|
MUSTAFA TAHSİLDAROĞULLARI
|
Lefke TSK
|
ZİHNİ TEMELCİ
|
Cihangir GSK
|
YEKTA POLAT
|
Maraş GSK
|
MUHAMMED ALİ KARAL
|
Esentepe KKSK
|
EMRE AKTAŞ
|
Maraş GSK
|
MERT YÜCETÜRK
|
Maraş GSK
|
HİCABİ DEMİR
|
Yonpaş Dumlupınar TSK
|
EMMANUEL MBAH
|
Merit Alsancak Yeşilova
(Foto: Gökhan KUZU)