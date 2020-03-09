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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-8 Mart 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu bu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

Cemal MerttunaMormenekşe

1 Maç

AHMET SÖNMEZDTB

1 Maç

BATUHAN CALBANÇetinkaya

1 Maç

SALİH ZENCİRKIRANDüzkaya

1 Maç

ARMSTRONG Lefke TSK

1 Maç

FAROUK DADZIE Yenicami AK

1 Maç

BİLAL  CEYLANTürk Ocağı

1 Maç

CUMA KILINÇHamitköy ŞHSK

3 Maç

ABDULLAH EROLMesarya SK

1 Maç

GÖKHAN YAZLIKMaraş GSK

3 Maç

HAKAN DEMİRYalova SK

2 Maç

MUSTAFA SOYTÜRKEsentepe

2 Maç

MERTKAN TATARMaraş GSK

1 Maç

GÖKHAN BAŞAKOzanköy SK

3 Maç

KADİR ÖZTÜRKOzanköy SK

1 Maç

 KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

BURAK BAÇDARGirne Halk Evi

1 Maç

BAYRAM DAĞGÜLTürk Ocağı

1 Maç

AHMET ARITAŞMormenekşe

2 Maç

 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

KORAL SAYMAZ

Doğan Türk Birliği

BAHADIR GÖÇBEN

Küçük Kaymaklı TSK

FİKRET YAĞCIOĞLU

Göçmenköy İYSK

KAAN SAVAŞKAN

Bostancı Bağcıl SK

AHMET ZAİFOĞLU

Bostancı Bağcıl SK

YUSUF PALAZ

Lapta TBSK

KEMAL SOLKANAT

Bostancı Bağcıl SK

YUSUF ÖZBAHAR

Küçük Kaymaklı TSK

HACI DURDU ÖZER

Gençlik Gücü TSK

SÜLEYMAN BAYIR

Maraş GSK

BURAK SARIKAYA

Yonpaş Dumlupınar

RİFAT İNCE

Görneç KSK

ARDA GÖKSU

Küçük Kaymaklı TSK

ONUR KONUĞUŞ

Baf Ülkü Yurdu

CEYHUN HIZLIER

Küçük Kaymaklı TSK

NİDAL GÜNSALDI

Gönyeli SK

HASAN YÖNLÜER

Küçük Kaymaklı TSK

CANER İYİCİ

Cihangir GSK

SİNAN  DERE

Hamitköy ŞHSK

DAVUT TEKDAŞ

Düzkaya KOSK

ARDA OLAGOKE

Bostancı Bağcıl SK

ADEOLA LANRE RUNSEWE

Baf Ülkü Yurdu
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