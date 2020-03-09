Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-8 Mart 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu bu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
KIRMIZI KART CEZALARI
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Cemal MerttunaMormenekşe
|
1 Maç
|
AHMET SÖNMEZDTB
|
1 Maç
|
BATUHAN CALBANÇetinkaya
|
1 Maç
|
SALİH ZENCİRKIRANDüzkaya
|
1 Maç
|
ARMSTRONG Lefke TSK
|
1 Maç
|
FAROUK DADZIE Yenicami AK
|
1 Maç
|
BİLAL CEYLANTürk Ocağı
|
1 Maç
|
CUMA KILINÇHamitköy ŞHSK
|
3 Maç
|
ABDULLAH EROLMesarya SK
|
1 Maç
|
GÖKHAN YAZLIKMaraş GSK
|
3 Maç
|
HAKAN DEMİRYalova SK
|
2 Maç
|
MUSTAFA SOYTÜRKEsentepe
|
2 Maç
|
MERTKAN TATARMaraş GSK
|
1 Maç
|
GÖKHAN BAŞAKOzanköy SK
|
3 Maç
|
KADİR ÖZTÜRKOzanköy SK
|
1 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
BURAK BAÇDARGirne Halk Evi
|
1 Maç
|
BAYRAM DAĞGÜLTürk Ocağı
|
1 Maç
|
AHMET ARITAŞMormenekşe
|
2 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
KORAL SAYMAZ
|
Doğan Türk Birliği
|
BAHADIR GÖÇBEN
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
FİKRET YAĞCIOĞLU
|
Göçmenköy İYSK
|
KAAN SAVAŞKAN
|
Bostancı Bağcıl SK
|
AHMET ZAİFOĞLU
|
Bostancı Bağcıl SK
|
YUSUF PALAZ
|
Lapta TBSK
|
KEMAL SOLKANAT
|
Bostancı Bağcıl SK
|
YUSUF ÖZBAHAR
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
HACI DURDU ÖZER
|
Gençlik Gücü TSK
|
SÜLEYMAN BAYIR
|
Maraş GSK
|
BURAK SARIKAYA
|
Yonpaş Dumlupınar
|
RİFAT İNCE
|
Görneç KSK
|
ARDA GÖKSU
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
ONUR KONUĞUŞ
|
Baf Ülkü Yurdu
|
CEYHUN HIZLIER
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
NİDAL GÜNSALDI
|
Gönyeli SK
|
HASAN YÖNLÜER
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
CANER İYİCİ
|
Cihangir GSK
|
SİNAN DERE
|
Hamitköy ŞHSK
|
DAVUT TEKDAŞ
|
Düzkaya KOSK
|
ARDA OLAGOKE
|
Bostancı Bağcıl SK
|
ADEOLA LANRE RUNSEWE
|
Baf Ülkü Yurdu