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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu  21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig ve U21 Ligleri  ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

Nurettin Gecekuşu, Cihangir

1 Maç

JOSEPH EDAFECihangir

2 Maç

OHA, Türk Ocağı Limasol

1 Maç

TUNCAY KURTLefke TSK

3 Maç

AYHAN ŞEMETLefke TSK

3 Maç

UMUT GURBANLefke TSK

2 Maç

Hasan YönlüerKKaymaklı

1 Maç

Cevdet ÇağerBBağcıl

2 Maç

HASAN AKTAŞÇanakkale

1 Maç

AKSEL KAPTANOĞLUGHE

1 Maç

BESİM DENİZALPGörneç

3 Maç

SAMİ YAHATMormenekşe

3 Maç

SİNAN ÖĞÜTGençler Birliği

1 Maç

Kenan VolkanBBağcıl

3 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

Hüseyin KaravezirlerCihangir

1 Maç

HALİL AKBATULefke TSK

3 Maç

İSMET TORUNÇanakkale TSK

1 Maç

Sercan ÇavuşoğluÇanakkale

3 Maç

TULİN NURÇanakkale TSK

1 Maç

4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

CENKER YAZAR

Maraş GSK

AHMET HELLAÇ

Çanakkale TSK

MUSTAFA KÖLELİ

Maraş GSK

REŞİT ERİŞİK

Göçmenköy İYSK

MUSTAFA KEMAL ATLAR

Baf Ülkü Yurdu

ALATTİN YAVUZ

Binatlı YSK

FIRAT ERSALAN

Yenicami AK

CENK YILMAZ

Türk Ocağı Limasol

İRFAN BOŞNAK

Görneç KSK

MEHMET ÇAVUŞ

Görneç KSK

HASCAN KIRMAZ

Yenicami AK

UMUT İLGÜN

Çanakkale TSK

ZEYNEL  KOLUKISA

Maraş GSK

YILDIRAY FENERCİOĞLU

Maraş GSK

AZİZ AKTEPE

Doğan Türk Birliği

BARIŞ DOLU

Mağusa Türk Gücü

CAN PAKİN

Türk Ocağı Limasol

ÖZKAN GÜZELOĞLAN

Hamitköy ŞHSK

DOĞUKAN ÖZDİKEN

Yenicami AK

NAZIM ÇANGAR

Binatlı YSK

EMRE ÇAM

Gençlik Gücü TSK

ERIC AGYEI

Cihangir GSK
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