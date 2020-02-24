Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig ve U21 Ligleri ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Nurettin Gecekuşu, Cihangir
|
1 Maç
|
JOSEPH EDAFECihangir
|
2 Maç
|
OHA, Türk Ocağı Limasol
|
1 Maç
|
TUNCAY KURTLefke TSK
|
3 Maç
|
AYHAN ŞEMETLefke TSK
|
3 Maç
|
UMUT GURBANLefke TSK
|
2 Maç
|
Hasan YönlüerKKaymaklı
|
1 Maç
|
Cevdet ÇağerBBağcıl
|
2 Maç
|
HASAN AKTAŞÇanakkale
|
1 Maç
|
AKSEL KAPTANOĞLUGHE
|
1 Maç
|
BESİM DENİZALPGörneç
|
3 Maç
|
SAMİ YAHATMormenekşe
|
3 Maç
|
SİNAN ÖĞÜTGençler Birliği
|
1 Maç
|
Kenan VolkanBBağcıl
|
3 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
Hüseyin KaravezirlerCihangir
|
1 Maç
|
HALİL AKBATULefke TSK
|
3 Maç
|
İSMET TORUNÇanakkale TSK
|
1 Maç
|
Sercan ÇavuşoğluÇanakkale
|
3 Maç
|
TULİN NURÇanakkale TSK
|
1 Maç
|
4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
CENKER YAZAR
|
Maraş GSK
|
AHMET HELLAÇ
|
Çanakkale TSK
|
MUSTAFA KÖLELİ
|
Maraş GSK
|
REŞİT ERİŞİK
|
Göçmenköy İYSK
|
MUSTAFA KEMAL ATLAR
|
Baf Ülkü Yurdu
|
ALATTİN YAVUZ
|
Binatlı YSK
|
FIRAT ERSALAN
|
Yenicami AK
|
CENK YILMAZ
|
Türk Ocağı Limasol
|
İRFAN BOŞNAK
|
Görneç KSK
|
MEHMET ÇAVUŞ
|
Görneç KSK
|
HASCAN KIRMAZ
|
Yenicami AK
|
UMUT İLGÜN
|
Çanakkale TSK
|
ZEYNEL KOLUKISA
|
Maraş GSK
|
YILDIRAY FENERCİOĞLU
|
Maraş GSK
|
AZİZ AKTEPE
|
Doğan Türk Birliği
|
BARIŞ DOLU
|
Mağusa Türk Gücü
|
CAN PAKİN
|
Türk Ocağı Limasol
|
ÖZKAN GÜZELOĞLAN
|
Hamitköy ŞHSK
|
DOĞUKAN ÖZDİKEN
|
Yenicami AK
|
NAZIM ÇANGAR
|
Binatlı YSK
|
EMRE ÇAM
|
Gençlik Gücü TSK
|
ERIC AGYEI
|
Cihangir GSK