Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligde oynanan maçlarla ilgili olarak toplandı.
Başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
Fevzican ŞahinDumlupınar
|
1 Maç
|
Ali SavaşanDTB
|
1 Maç
|
Berke ZorbaGençlik Gücü
|
2 Maç
|
Broulaye CamaraHamitköy
|
2 Maç
|
İmirze ÖzerMTG
|
1 Maç
|
Attila TopaloğluGençlikGücü
|
2 Maç
|
Mustafa KermeoğluMesarya
|
1 Maç
|
Salih Can GülOzanköy
|
1 Maç
|
Halil ElisopalıGörneç
|
3 Maç
|
Hasan PayasGörneç
|
3 Maç
|
Görkem DilekLapta
|
1 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
HAKAN ALTINGençlik Gücü
|
2 Maç
|
AHMET ÖZTEMERGençlik Gücü
|
2 Maç
|
GÜLTEKİN KALZAOĞLULapta
|
2 Maç
|
ALİ KAYAAlsancak Yeşilova
|
2 Maç
|
4 Sarı Kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
ERAY OSMAN HALİL
|
Gönyeli SK
|
İSMAİL TIRLIK
|
Yonpaş Dumlupınar
|
ERDİNÇ BÖREKÇİ
|
Doğan Türk Birliği
|
CAHİT SOLKANAT
|
Gençlik Gücü TSK
|
İBRAHİM ÇIDAMLI
|
Mesarya SK
|
TANER BİNGÖLLÜ
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
AHMET HATAY
|
Göçmenköy İYSK
|
İBRAHİM KABA
|
Hamitköy ŞHSK
|
MERT ÖZCÖMERT
|
Yonpaş Dumlupınar
|
MUSTAFA OGUR
|
Mormenekşe GBSK
|
KAHO YANNICK STEPHANE
|
Düzkaya KOSK
|
EYÜP ÖZTEP
|
Yonpaş Dumlupınar
|
MEHMET GÜRBIYIK
|
Yonpaş Dumlupınar
|
ARDA ÖNER
|
Yenicami AK
|
BARIŞ KAYA
|
Yenicami AK
|
EFE KANDE
|
Doğan Türk Birliği
|
MEHMETALİ SİTİL
|
Yalova SK
|
AHMET CAN KIRŞAN
|
Dörtyol SK
|
İLYAS BUCAK
|
Türk Ocağı Limasol
|
BEŞİR NDIAYE
|
Yonpaş Dumlupınar
|
JONATHAN WESTON
|
Doğan Türk Birliği