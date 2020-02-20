Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligde oynanan maçlarla ilgili olarak toplandı.

Başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;