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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligde oynanan maçlarla ilgili olarak toplandı.

Başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

Fevzican ŞahinDumlupınar

1 Maç

Ali SavaşanDTB

1 Maç

Berke ZorbaGençlik Gücü

2 Maç

Broulaye CamaraHamitköy

2 Maç

İmirze ÖzerMTG

1 Maç

Attila TopaloğluGençlikGücü

2 Maç

Mustafa KermeoğluMesarya

1 Maç

Salih Can GülOzanköy

1 Maç

Halil ElisopalıGörneç

3 Maç

Hasan PayasGörneç

3 Maç

Görkem DilekLapta

1 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

HAKAN ALTINGençlik Gücü

2 Maç

AHMET ÖZTEMERGençlik Gücü

2 Maç

GÜLTEKİN KALZAOĞLULapta

2 Maç

ALİ KAYAAlsancak Yeşilova

2 Maç

4 Sarı Kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

ERAY OSMAN HALİL

Gönyeli SK

İSMAİL TIRLIK

Yonpaş Dumlupınar

ERDİNÇ BÖREKÇİ

Doğan Türk Birliği

CAHİT SOLKANAT

Gençlik Gücü TSK

İBRAHİM ÇIDAMLI

Mesarya SK

TANER BİNGÖLLÜ

Küçük Kaymaklı TSK

AHMET HATAY

Göçmenköy İYSK

İBRAHİM KABA

Hamitköy ŞHSK

MERT ÖZCÖMERT

Yonpaş Dumlupınar

MUSTAFA OGUR

Mormenekşe GBSK

KAHO YANNICK STEPHANE

Düzkaya KOSK

EYÜP ÖZTEP

Yonpaş Dumlupınar

MEHMET GÜRBIYIK

Yonpaş Dumlupınar

ARDA ÖNER

Yenicami AK

BARIŞ KAYA

Yenicami AK

EFE KANDE

Doğan Türk Birliği

MEHMETALİ SİTİL

Yalova SK

AHMET CAN KIRŞAN

Dörtyol SK

İLYAS  BUCAK

Türk Ocağı Limasol

BEŞİR NDIAYE

Yonpaş Dumlupınar

JONATHAN WESTON

Doğan Türk Birliği

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