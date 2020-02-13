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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu  8-12 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüşürken, aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

ÖMER Gül, Göçmenköy

1 Maç

Tuğberk Keskin,KKaymaklı

1 Maç

Yusuf Kondozçetinkaya

2 Maç

Aksel Kaptanoğlu, GHE

1 Maç

Taylan AğırtaşLapta

2 Maç

Görkem TaşDörtyol

1 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD

CEZA

Ahmet Çeliker
Cihangir GSK

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

Ömer Güner

Dörtyol SK

Hüseyin Erkan Tutuş

Türk Ocağı Limasol

Mehmet Gürpınar

Karşıyaka ASK

Talat Dağer

Düzkaya KOSK

Cemal Cemsal

Bostancı Bağcıl SK

İlyas Niyazi

Merit Alsancak Yeşilova

Yunus Emre İleli

Girne Halk Evi

Sercan Demirman

Doğan Türk Birliği

Fikri Arslan

Baf Ülkü Yurdu

Cevdet Çağer

Bostancı Bağcıl SK

Bayram Arıkhan

Karşıyaka ASK

Okan Kibar

Düzkaya KOSK

Çağdaş Arslan

Girne Halk Evi

Ertu Gazi

Karşıyaka ASK

Samet Akrep

Girne Halk Evi

Çağdaş Birsan

Çanakkale TSK

Tahir Sovukoluk

Karşıyaka ASK

Barkın Özaşık

Küçük Kaymaklı TSK

Olcay Mahmut Aykut

Dörtyol SK

Yiğit Berkcan Ateşalp

Gençlik Gücü TSK

Tuğberk Karataş

Lapta TBSK

Recep Tayyip Erduran

Karşıyaka ASK

Abdulaziz  Köse

Mağusa Türk Gücü

Yaşar Alşan

Binatlı YSK

Ahmet Elham Düzdaban

Karşıyaka ASK

Amaç Ozanlar

Mormenekşe GBSK

Mehmet Bahattin Zaim

Binatlı YSK

Mehmetali  ilkbahar

Yenicami AK

Ali Tüfekçi

Düzkaya KOSK

Cem Demirbüker

Düzkaya KOSK

Fıdelıs Irıa

Merit Alsancak Yeşilova

Oğuz  Göktaş

Maraş GSK

Behnam Habıbı

Binatlı YSK
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