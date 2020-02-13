Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-12 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili olarak toplandı.
Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüşürken, aşağıdaki kararlar alındı;
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
1 Maç
|
Tuğberk Keskin,KKaymaklı
|
1 Maç
|
Yusuf Kondozçetinkaya
|
2 Maç
|
Aksel Kaptanoğlu, GHE
|
1 Maç
|
Taylan AğırtaşLapta
|
2 Maç
|
Görkem TaşDörtyol
|
1 Maç
|
KULÜP/PERSONEL/ANT./TD
|
CEZA
|
Ahmet Çeliker
|
1 Maç
|
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|
FUTBOLCU İSMİ
|
KULÜBÜ
|
Ömer Güner
|
Dörtyol SK
|
Hüseyin Erkan Tutuş
|
Türk Ocağı Limasol
|
Mehmet Gürpınar
|
Karşıyaka ASK
|
Talat Dağer
|
Düzkaya KOSK
|
Cemal Cemsal
|
Bostancı Bağcıl SK
|
İlyas Niyazi
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
Yunus Emre İleli
|
Girne Halk Evi
|
Sercan Demirman
|
Doğan Türk Birliği
|
Fikri Arslan
|
Baf Ülkü Yurdu
|
Cevdet Çağer
|
Bostancı Bağcıl SK
|
Bayram Arıkhan
|
Karşıyaka ASK
|
Okan Kibar
|
Düzkaya KOSK
|
Çağdaş Arslan
|
Girne Halk Evi
|
Ertu Gazi
|
Karşıyaka ASK
|
Samet Akrep
|
Girne Halk Evi
|
Çağdaş Birsan
|
Çanakkale TSK
|
Tahir Sovukoluk
|
Karşıyaka ASK
|
Barkın Özaşık
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
Olcay Mahmut Aykut
|
Dörtyol SK
|
Yiğit Berkcan Ateşalp
|
Gençlik Gücü TSK
|
Tuğberk Karataş
|
Lapta TBSK
|
Recep Tayyip Erduran
|
Karşıyaka ASK
|
Abdulaziz Köse
|
Mağusa Türk Gücü
|
Yaşar Alşan
|
Binatlı YSK
|
Ahmet Elham Düzdaban
|
Karşıyaka ASK
|
Amaç Ozanlar
|
Mormenekşe GBSK
|
Mehmet Bahattin Zaim
|
Binatlı YSK
|
Mehmetali ilkbahar
|
Yenicami AK
|
Ali Tüfekçi
|
Düzkaya KOSK
|
Cem Demirbüker
|
Düzkaya KOSK
|
Fıdelıs Irıa
|
Merit Alsancak Yeşilova
|
Oğuz Göktaş
|
Maraş GSK
|
Behnam Habıbı
|
Binatlı YSK